Flaggas vedė „Mavericks“ į dramatišką pergalę

Amerikietis vedė Dalaso „Mavericks“ (4/10) į pratęsimo pergalę prieš Portlando „Trail Blazers“ (6/7) – namie laimėta 138:133 (29:37, 28:24, 28:30, 33:27, 20:15).
Ketvirtojo kėlinio pabaigoje būtent C.Flaggo baudos metimas lygino rezultatą (118:118), nors žaisti dar buvo likusi beveik minutė. Vis dėlto trys paskutinės atakos buvo nerezultatyvios ir kova tęsėsi.
Pratęsime komandos keitėsi taikliais metimais, tačiau Shaedonas Sharpe’as prametė iš toli, kitoje atakoje gavo bloką, o tokiu stabtelėjimu pasinaudojo „Mavericks“, taškais iš po krepšio (134:129) pasikloję pergalės pamatus.
Dalaso klubas pratęsime nė karto neprametė „iš žaidimo“, realizuodamas visus septynis dvitaškius.
C.Flaggas per 37 minutes surinko 21 tašką (8/13 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 8 atkovotus ir perimtą kamuolį, 5 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus, nė karto nesuklydo ir 3 sykius prasižengė.
18-metis ketvirtą kartą šį sezoną perkopė 20 taškų ribą ir išvystė 15,6 taško vidurkį.
„Mavericks“ kovą dėl kamuolių pralaimėjo 47:53 ir dažniau klydo (14:11), bet mažesnį atakų skaičių kompensavo tritaškius mesdami net 44 procentų tikslumu (15/34).
Kertinėse atakose nesužibėjęs Sh.Sharpe’as vis tiek pakartojo asmeninį rezultatyvumo rekordą – 39 minutės, 36 taškai (9/23 dvitaškių, 3/9 tritaškių, 9/11 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 5 pražangos.
53 minučių kovoje „Trail Blazers“ sulaukė vos 15 taškų iš nuo suolo pakilusių žaidėjų.
Portlando klubas grįš namo, kur lauks svečių iš Fynikso, „Mavericks“ svečiuosis pas Minesotos „Timberwolves“ (8/5).
„Trail Blazers“: Shaedonas Sharpe’as 36 (12/32 metimų, 6 rez. perd.), Deni Avdija 29 (2/7 tritaškių, 6 atk. kam., 7 rez. perd., 4 klaidos), Jerami Grantas 26 (4/9 tritaškių, 5 atk. kam.), Donovanas Clinganas 16 (11 atk. kam.), Toumani Camara 11 (10 atk. kam., 1/7 tritaškių).
„Mavericks“: Cooperis Flaggas (8 atk. kam., 5 rez. perd.) ir P.J.Washingtonas (5/7 tritaškių, 7 atk. kam., 5 klaidos) po 21, Danielis Gaffordas 20 (6 atk. kam., 6/8 dvitaškių), Klay’us Thompsonas 19 (5/11 tritaškių), Brandonas Williamsas 15 (6 rez. perd.), Maxas Christie 14 (3/6 tritaškių), D’Angelo Russellas 12 (7 rez. perd.), Naji Marshallas 9 (9 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!