Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Flaggas vedė „Mavericks“ į dramatišką pergalę

2025-11-17 09:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-17 09:26

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pamažu įsibėgėja pirmuoju šaukimu naujokų biržoje kviestas Cooperis Flaggas.

C.Flaggas įsibėgėja (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pamažu įsibėgėja pirmuoju šaukimu naujokų biržoje kviestas Cooperis Flaggas.

0

Amerikietis vedė Dalaso „Mavericks“ (4/10) į pratęsimo pergalę prieš Portlando „Trail Blazers“ (6/7) – namie laimėta 138:133 (29:37, 28:24, 28:30, 33:27, 20:15).

Ketvirtojo kėlinio pabaigoje būtent C.Flaggo baudos metimas lygino rezultatą (118:118), nors žaisti dar buvo likusi beveik minutė. Vis dėlto trys paskutinės atakos buvo nerezultatyvios ir kova tęsėsi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pratęsime komandos keitėsi taikliais metimais, tačiau Shaedonas Sharpe’as prametė iš toli, kitoje atakoje gavo bloką, o tokiu stabtelėjimu pasinaudojo „Mavericks“, taškais iš po krepšio (134:129) pasikloję pergalės pamatus.

Dalaso klubas pratęsime nė karto neprametė „iš žaidimo“, realizuodamas visus septynis dvitaškius.

C.Flaggas per 37 minutes surinko 21 tašką (8/13 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 8 atkovotus ir perimtą kamuolį, 5 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus, nė karto nesuklydo ir 3 sykius prasižengė.

18-metis ketvirtą kartą šį sezoną perkopė 20 taškų ribą ir išvystė 15,6 taško vidurkį.

„Mavericks“ kovą dėl kamuolių pralaimėjo 47:53 ir dažniau klydo (14:11), bet mažesnį atakų skaičių kompensavo tritaškius mesdami net 44 procentų tikslumu (15/34).

Kertinėse atakose nesužibėjęs Sh.Sharpe’as vis tiek pakartojo asmeninį rezultatyvumo rekordą – 39 minutės, 36 taškai (9/23 dvitaškių, 3/9 tritaškių, 9/11 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 5 pražangos.

53 minučių kovoje „Trail Blazers“ sulaukė vos 15 taškų iš nuo suolo pakilusių žaidėjų.

Portlando klubas grįš namo, kur lauks svečių iš Fynikso, „Mavericks“ svečiuosis pas Minesotos „Timberwolves“ (8/5).

„Trail Blazers“: Shaedonas Sharpe’as 36 (12/32 metimų, 6 rez. perd.), Deni Avdija 29 (2/7 tritaškių, 6 atk. kam., 7 rez. perd., 4 klaidos), Jerami Grantas 26 (4/9 tritaškių, 5 atk. kam.), Donovanas Clinganas 16 (11 atk. kam.), Toumani Camara 11 (10 atk. kam., 1/7 tritaškių).

„Mavericks“: Cooperis Flaggas (8 atk. kam., 5 rez. perd.) ir P.J.Washingtonas (5/7 tritaškių, 7 atk. kam., 5 klaidos) po 21, Danielis Gaffordas 20 (6 atk. kam., 6/8 dvitaškių), Klay’us Thompsonas 19 (5/11 tritaškių), Brandonas Williamsas 15 (6 rez. perd.), Maxas Christie 14 (3/6 tritaškių), D’Angelo Russellas 12 (7 rez. perd.), Naji Marshallas 9 (9 atk. kam.).

REKOMENDUOJAME
TOLIAU SKAITYKITE
