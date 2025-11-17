Matas Buzelis buvo rezultatyvus, bet „Bulls“ krito dviejų pratęsimų trileryje

Lietuvio klubas išvykoje po dviejų pratęsimų 147:150 (33:33, 37:28, 28:33, 29:33, 9:9, 11:14) krito prieš Jutos „Jazz“ (5/8).
Nesusipratimu virto epizodas ketvirtajame kėlinyje, kai „Jazz“ gavo techninę pražangą už laiko gaišinimą, kai į aikštės subėgo prakaitą nuo parketo nuvalyti turėjų darbuotojai, o tai iššaukė aštrią komandos stratego Willo Hardy reakciją.
COBY WHITE WITH THE CLUTCH OT BASKET. @COBYWHITE | @CHSN__ pic.twitter.com/aTBSNzmcLu— Chicago Bulls (@chicagobulls) November 17, 2025
Ketvirtojo kėlinio pabaigoje „buliai“ pirmavo tašku (127:126), o prie baudų metimo linijos stojęs Lauri Markkanenas pataikė tik kartą. Svečių ataka baigėsi netiksliu Josho Giddey metimu, o su sirena pramestas Keyonte George’o dvitaškis reiškė pratęsimą.
Papildomoje atkarpoje reikalai taip pat nebuvo išspręsti – šįkart „Jazz“ buvo arčiau pergalės, bet rezultatą su sirena lygino Coby White’as (136:136).
Antrame pratęsime vėl vyko lygi kova (147:147). Bet likus žaisti dvi sekundes iš toli pataikė K.George’as. „Bulls“ atsaką ruošė minutės pertraukėlės metu, bet trumpa ataka baigėsi netaikliu Nikola Vučevičiaus metimu.
M.Buzelis per 33 minutes surinko 18 taškų (5/8 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 2/3 baudų metimų), atkovojo 6 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 2 metimus bei išnaudojo pražangų limitą. Pasirodymą lietuvis baigė antrojo pratęsimo pradžioje.
Solidžiai debiutavo dėl blauzdos traumos sezono pradžią praleidęs C.White’as. Antrąjį pratęsimą išplėšęs gynėjas iš viso surinko 27 taškus (2/6 dvitaškių, 3/8 tritaškių, 14/14 baudų metimų) ir 8 rezultatyvius perdavimus.
Trigubą dublį pridėjo J.Giddey – 42 minutės, 26 taškai (7/14 dvitaškių, 2/7 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 12 atkovotų, 2 perimti ir 6 prarasti kamuoliai, 13 rezultatyvių perdavimų, 2 blokai bei 2 pražangos.
Čikagos ekipa tritaškius metė 38 procentų tikslumu (19/50), o kovą dėl kamuolių laimėjo 60:53, bet šį pranašumą iššvaistė dvigubai dažnesnėmis klaidomis (17:9).
Nugalėtojų gretose žibėjo L.Markkanenas – 46 minutės, 47 taškai (9/16 dvitaškių, 6/17 tritaškių, 11/13 baudų metimų), 7 atkovoti, 2 perimti ir prarastas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai ir 3 pražangos.
Sunkų mačą išgyveno penktasis naujokų biržos šaukimas Ace’as Bailey, pražangų limitą išnaudojęs vos per 10 minučių. Tai atnešė papildomas minutes 37-erių Kevinui Love’ui, kuris sužaidė geriausią sezono mačą (10 taškų ir 8 atkovoti kamuoliai).
Jutos klubas keliauja pas Los Andželo „Lakers“ (10/4), „Bulls“ lankysis Denveryje, kur M.Buzelis susitiks su Jonu Valančiūnu.
„Bulls“: Coby White’as 27 (14/14 baud. met., 8 rez. perd.), Joshas Giddey 26 (12 atk. kam., 13 rez. perd., 6 klaidos), Nikola Vučevičius 21 (13 atk. kam., 3/8 tritaškių), Ayo Dosunmu (5 rez. perd.) ir Matas Buzelis (6 atk. kam.) po 18, Julianas Phillipsas 10, Patrickas Williamsas ir Jalenas Smithas (8 atk. kam., 2/7 tritaškių) po 8.
„Jazz“: Lauri Markkanenas 47 (7 atk. kam., 6/17 tritaškių), Keyonte George’as 33 (3/10 tritaškių, 6 rez. perd., 4 per. kam., 4 klaidos), Brice’as Sensabaugh (6 atk. kam., 4/7 tritaškių) ir Isaiah Collier (9 rez. perd.) po 16, Sviatoslavas Michailiukas ir Kevinas Love’as (8 atk. kam.) po 10, Kyle’as Filipowskis 8 (9 atk. kam.), Ace’as Bailey ir Jusufas Nurkičius (14 atk. kam., 5 rez. perd.) po 5.
Kiti rezultatai:
Los Andželo „Clippers“ (4/9) 118:121 Bostono „Celtics“ (7/7)
Sakramento „Kings“ (3/11) 110:123 San Antonijaus „Spurs“ (9/4)
Bruklino „Nets“ (2/11) 129:106 Vašingtono „Wizards“ (1/12)
Orlando „Magic“ (7/7) 113:117 Hjustono „Rockets“ (9/3) (po pratęsimo)
San Fransisko „Golden State Warriors“ (9/6) 124:106 Naujojo Orleano „Pelicans“ (2/11)
Portlando „Trail Blazers“ (6/7) 133:138 Dalaso „Mavericks“ (4/10) (po pratęsimo)
Atlantos „Hawks“ (9/5) 124:122 Fynikso „Suns“ (8/6)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!