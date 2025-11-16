Norvegija nugalėjo Italiją , Haalandas vėl siautėjo

Paskutinėse atrankos rungtynėse Norvegija išvykoje 4:1 įtikinamai nugalėjo Italiją. Tai užtvirtino jų pergalę grupėje su maksimalia 24 taškų suma, o Italijos rinktinė liko antra.
Pirmasis rungtynių kėlinys visiškai priklausė italams. Jie sukaustė oponentų puolimą, o Francesco Esposito jau vienuoliktą minutę leido Italijos rinktinei pirmauti.
Visgi, po pertraukos norvegų puolimas atkuto. Antonio Nusa rezultatą išlygino, vėliau du įvarčius pelnė didžiausia norvegų žvaigždė Erlingas Haalandas, o per pridėtą laiką pasižymėjo ir jį pakeitęs Jorgenas Strandas Larsenas.
E. Haalandas šioje atrankoje iš viso pelnė 16 įvarčių – dvigubai daugiau nei bet kuris kitas futbolininkas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!