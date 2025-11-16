 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Norvegija nugalėjo Italiją , Haalandas vėl siautėjo

2025-11-16 23:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 23:44

Norvegijos rinktinė iškovojo dar vieną pergalę atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurę.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

Norvegijos rinktinė iškovojo dar vieną pergalę atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurę.

0

Paskutinėse atrankos rungtynėse Norvegija išvykoje 4:1 įtikinamai nugalėjo Italiją. Tai užtvirtino jų pergalę grupėje su maksimalia 24 taškų suma, o Italijos rinktinė liko antra.

Pirmasis rungtynių kėlinys visiškai priklausė italams. Jie sukaustė oponentų puolimą, o Francesco Esposito jau vienuoliktą minutę leido Italijos rinktinei pirmauti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, po pertraukos norvegų puolimas atkuto. Antonio Nusa rezultatą išlygino, vėliau du įvarčius pelnė didžiausia norvegų žvaigždė Erlingas Haalandas, o per pridėtą laiką pasižymėjo ir jį pakeitęs Jorgenas Strandas Larsenas.

E. Haalandas šioje atrankoje iš viso pelnė 16 įvarčių – dvigubai daugiau nei bet kuris kitas futbolininkas.

