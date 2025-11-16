Sensacija: Vokietijos moterų teniso rinktinė po ilgos pertraukos prarado vietą elite

F grupėje fiasko patyrė namuose žaidusi Vokietijos rinktinė. Dar pirmajame ture vokietės netikėtai 1:2 nusileido turkėms ir atsidūrė ant prarajos ribos. Šeštadienį vokietės sulaukė gerų žinių, nes belgės 2:1 pranoko turkes. Tai suteikė šansą vokietėms dar pakovoti dėl pirmos vietos grupėje, tačiau sekmadienį jos 0:2 nusileido belgėms. Anna-Lena Friedsam (WTA-192) 6:7 (0:7), 6:2, 3:6 pralaimėjo prieš vos 17-os metų Jelinę Vandrommę (WTA-477), o Ella Seidel (WTA-85) 0:6, 4:6 neatsilaikė prieš Hannę van de Winkel (WTA-125). Dvejetų mačo neprireikė.
„Esame sugniuždyti“, – sakė Vokietijos moterų rinktinės kapitonas Raineris Schuttleris, kadaise pats buvęs 5-as ATP reitinge.
Vokietės iškrito iš pasaulio grupės ir kitąmet žais I-oje grupėje. Paskutinį kartą vokietės aukščiausiame divizione nežaidė dar 2013 m.
First time since 2014 that 🇩🇪 BJK-Cup-Team wont play in the world groupe next year. Without injured Siegemund, Maria (both end 30s) and without Lys today (tigh injury) the team lost both to Turkey and Belgium at home and got relegated. Captain Schüttler: "We are devastated"— Jannik Schneider (@schnejan) November 16, 2025
Vokietijos rinktinėje dėl traumų nebuvo nei Tatjanos Marios (WTA-41), nei Lauros Siegemund (WTA-46). Eva Lys (WTA-40) grupės starte prieš turkę netikėtai pralaimėjo, o prieš belges nežaidė dėl šlaunies traumos.
B grupėje Lenkijos rinktinė 3:0 nugalėjo Rumuniją ir užėmė pirmą vietą grupėje. Sekmadienį lenkėms padėjo ir ryškiausia jų žvaigždė Iga Swiatek (WTA-2), kuri maždaug per valandą 6:2, 6:0 sutriuškino Gabrielą Lee (WTA-292).
