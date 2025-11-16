 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Sensacija: Vokietijos moterų teniso rinktinė po ilgos pertraukos prarado vietą elite

2025-11-16 22:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 22:45

Sekmadienį baigėsi Billie Jean King taurės atkrintamųjų varžybų etapas. Jame rinktinės kovojo dėl bilietų į pasaulio grupės atranką, kurioje bus galima pretenduoti ir į finalinį taurės etapą.

Eva Lys | Scanpix nuotr.

Sekmadienį baigėsi Billie Jean King taurės atkrintamųjų varžybų etapas. Jame rinktinės kovojo dėl bilietų į pasaulio grupės atranką, kurioje bus galima pretenduoti ir į finalinį taurės etapą.

0

F grupėje fiasko patyrė namuose žaidusi Vokietijos rinktinė. Dar pirmajame ture vokietės netikėtai 1:2 nusileido turkėms ir atsidūrė ant prarajos ribos. Šeštadienį vokietės sulaukė gerų žinių, nes belgės 2:1 pranoko turkes. Tai suteikė šansą vokietėms dar pakovoti dėl pirmos vietos grupėje, tačiau sekmadienį jos 0:2 nusileido belgėms. Anna-Lena Friedsam (WTA-192) 6:7 (0:7), 6:2, 3:6 pralaimėjo prieš vos 17-os metų Jelinę Vandrommę (WTA-477), o Ella Seidel (WTA-85) 0:6, 4:6 neatsilaikė prieš Hannę van de Winkel (WTA-125). Dvejetų mačo neprireikė.

„Esame sugniuždyti“, – sakė Vokietijos moterų rinktinės kapitonas Raineris Schuttleris, kadaise pats buvęs 5-as ATP reitinge.

Vokietės iškrito iš pasaulio grupės ir kitąmet žais I-oje grupėje. Paskutinį kartą vokietės aukščiausiame divizione nežaidė dar 2013 m.

Vokietijos rinktinėje dėl traumų nebuvo nei Tatjanos Marios (WTA-41), nei Lauros Siegemund (WTA-46). Eva Lys (WTA-40) grupės starte prieš turkę netikėtai pralaimėjo, o prieš belges nežaidė dėl šlaunies traumos.

B grupėje Lenkijos rinktinė 3:0 nugalėjo Rumuniją ir užėmė pirmą vietą grupėje. Sekmadienį lenkėms padėjo ir ryškiausia jų žvaigždė Iga Swiatek (WTA-2), kuri maždaug per valandą 6:2, 6:0 sutriuškino Gabrielą Lee (WTA-292).

