Lietuvės varžėsi prestižiniame „Sand Series Aruba“ paplūdimio teniso turnyre

Moterų pagrindinio etapo varžybose Gabija Drūteikaitė su prancūze Maire Bray 6:3, 6:4 nugalėjo braziles Nicoli Casagrandę ir Lumą Zambaldi, bet aštuntfinalyje 5:7, 0:6 pralaimėjo pirmai pagal skirstymą turnyro porai iš Italijos – Giuliai Gasparri ir Ninny Valentini.
Aruboje žaidė ir Marija Visockytė. Ji su Kiurasao atstove Ella van der Sluijs kvalifikacijoje laimėjo vieną mačą, bet suklupo antrajame rate. Norint patekti į pagrindinį etapą, reikėjo įveikti 3 kvalifikacijos ratus.
Mišrių porų kvalifikacijoje G. Drūteikaitė su prancūzu Tery Bray iškrito paskutiniame – trečiame – rate, o M. Visockytė su Ryanu Richardsonu iš Bonero salos pralaimėjo antrajame rate.
G. Drūteikaitė pasaulio reitinge yra 41-a – visai netoli karjeros rekordo (40-a vieta). M. Visockytė – nereitinguota.
Bendrą paplūdimio teniso turnyro Aruboje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.
