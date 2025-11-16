 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Lietuvės varžėsi prestižiniame „Sand Series Aruba“ paplūdimio teniso turnyre

2025-11-16 13:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 13:01

Aruboje prie pabaigos artėja prestižinis „Sand Series Aruba“ paplūdimio teniso turnyras.

Turnyro akimirka | „Stop“ kadras

Aruboje prie pabaigos artėja prestižinis „Sand Series Aruba“ paplūdimio teniso turnyras.

REKLAMA
0

Moterų pagrindinio etapo varžybose Gabija Drūteikaitė su prancūze Maire Bray 6:3, 6:4 nugalėjo braziles Nicoli Casagrandę ir Lumą Zambaldi, bet aštuntfinalyje 5:7, 0:6 pralaimėjo pirmai pagal skirstymą turnyro porai iš Italijos – Giuliai Gasparri ir Ninny Valentini.

Aruboje žaidė ir Marija Visockytė. Ji su Kiurasao atstove Ella van der Sluijs kvalifikacijoje laimėjo vieną mačą, bet suklupo antrajame rate. Norint patekti į pagrindinį etapą, reikėjo įveikti 3 kvalifikacijos ratus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mišrių porų kvalifikacijoje G. Drūteikaitė su prancūzu Tery Bray iškrito paskutiniame – trečiame – rate, o M. Visockytė su Ryanu Richardsonu iš Bonero salos pralaimėjo antrajame rate.

G. Drūteikaitė pasaulio reitinge yra 41-a – visai netoli karjeros rekordo (40-a vieta). M. Visockytė – nereitinguota.

Bendrą paplūdimio teniso turnyro Aruboje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų