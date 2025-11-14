Swiatek pasiekė lengvą pergalę Lenkijai, 909-oji pasaulio raketė džiaugėsi išvengusi antro „riestainio“

Ryškiausių šių metų atrankos žvaigždė yra Iga Swiatek (WTA-2). Lenkė sutiko gimtinėje padėti savo šalies rinktinei ir B grupės starte prisidėjo prie nesunkios pergalės prieš Naująją Zelandiją – 3:0.
I. Swiatek vienetų mačą teko žaisti prieš...909-ąją pasaulio raketę Elysę Tse, kas lenkei dabartinėje karjeros stadijoje buvo labai neįprasta. Kaip ir buvo galima tikėtis, lenkė vargo neturėjo ir sutriuškino varžovę per 45 minutes – 6:0, 6:1. E. Tse pralaimėjo pirmus 9 geimus, o antrojo seto viduryje triumfavo, kai sugebėjo išvengti antro „riestainio“.
That moment when you win your first game against Iga Swiatek 😁🙌#BJKCup pic.twitter.com/WvKcnkgL14REKLAMA— Tennis Channel (@TennisChannel) November 14, 2025
Kituose mačuose Katarzyna Kawa (WTA-124) 6:4, 6:4 pranoko Vivian Yang (WTA-941), o dvejetuose Linda Klimovičova su Martyna Kubka 6:2, 6:2 įveikė Jade Otway ir Erin Routliffe.
B grupėje lenkių dar lauks rumunės, bet jos atsiuntė toli gražu ne pačią stipriausią savo sudėtį, tad šeimininkės bus aiškios favoritės žengti į kitą etapą.
F grupėje netikėtai situaciją susikomplikavo vokietės, kurios namuose 1:2 pralaimėjo pirmo šimtuko žaidėjų neturinčioms turkėms. Eva Lys (WTA-40) 2:6, 6:4, 0:6 suklupo prieš Zeynep Sonmez (WTA-113), o vėliau vokietės pralaimėjo ir dvejetus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!