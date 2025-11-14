 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Swiatek pasiekė lengvą pergalę Lenkijai, 909-oji pasaulio raketė džiaugėsi išvengusi antro „riestainio“

2025-11-14 22:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 22:19

Penktadienį prasidėjo Billie Jean King taurės atkrintamųjų varžybų etapas. Jame rinktinės kovoja dėl bilietų į pasaulio grupės atranką, kurioje bus galima pretenduoti ir į finalinį taurės etapą.

Elyse Tse ir Iga Swiatek | Scanpix nuotr.

0

Ryškiausių šių metų atrankos žvaigždė yra Iga Swiatek (WTA-2). Lenkė sutiko gimtinėje padėti savo šalies rinktinei ir B grupės starte prisidėjo prie nesunkios pergalės prieš Naująją Zelandiją – 3:0.

I. Swiatek vienetų mačą teko žaisti prieš...909-ąją pasaulio raketę Elysę Tse, kas lenkei dabartinėje karjeros stadijoje buvo labai neįprasta. Kaip ir buvo galima tikėtis, lenkė vargo neturėjo ir sutriuškino varžovę per 45 minutes – 6:0, 6:1. E. Tse pralaimėjo pirmus 9 geimus, o antrojo seto viduryje triumfavo, kai sugebėjo išvengti antro „riestainio“.

Kituose mačuose Katarzyna Kawa (WTA-124) 6:4, 6:4 pranoko Vivian Yang (WTA-941), o dvejetuose Linda Klimovičova su Martyna Kubka 6:2, 6:2 įveikė Jade Otway ir Erin Routliffe.

B grupėje lenkių dar lauks rumunės, bet jos atsiuntė toli gražu ne pačią stipriausią savo sudėtį, tad šeimininkės bus aiškios favoritės žengti į kitą etapą.

F grupėje netikėtai situaciją susikomplikavo vokietės, kurios namuose 1:2 pralaimėjo pirmo šimtuko žaidėjų neturinčioms turkėms. Eva Lys (WTA-40) 2:6, 6:4, 0:6 suklupo prieš Zeynep Sonmez (WTA-113), o vėliau vokietės pralaimėjo ir dvejetus.

