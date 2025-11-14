 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Per 230 plaukikų Druskininkuose: pirmoji diena pažymėta naujais Lietuvos rekordais

2025-11-14 21:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 21:44

Penktadienį Druskininkuose startavo „LTU Aquatics“ komandinės taurės varžybos, kurios pritraukė per 230 dalyvių iš 18 skirtingų klubų. Jau pirmoji varžybų diena Lietuvai atnešė naujų Lietuvos amžiaus grupių rekordų, o Emilija Pociūtė du kartus per vieną dieną gerino ir Lietuvos suaugusiųjų rekordą.

Smiltė Plytnykaitė (Martyno Pečiulio / LTU Aquatics nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Penktadienį Druskininkuose startavo „LTU Aquatics“ komandinės taurės varžybos, kurios pritraukė per 230 dalyvių iš 18 skirtingų klubų. Jau pirmoji varžybų diena Lietuvai atnešė naujų Lietuvos amžiaus grupių rekordų, o Emilija Pociūtė du kartus per vieną dieną gerino ir Lietuvos suaugusiųjų rekordą.

0

Pirmąjį finalą atidarė 200 m laisvu stiliumi plaukusios merginos, ten kova užvirė tarp šįmet Europos jaunimo čempionate dalyvavusių merginų trijulės – Ievos Visockaitės, Ievos Nainytės ir Guodos Tručinskaitės. Rungtyje triumfavo I. Visockaitė, sidabro medaliu pasidabino I. Nainytė, o bronzos medalį ne pagrindinėje savo rungtyje iškovojo G. Tručinskaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp tos pačios rungties vyrų, čempionu tapo Šiaulių „Delfino“ atstovas Danas Rapšys. Lėčiau vos puse sekundės plaukė panevėžietis Kristupas Trepočka, o šią vasarą pasaulio jaunimo čempionu tapęs Tajus Juška pasidabino bronzos medaliu. T. Juškos užfiksuotas rezultatas – naujasis Lietuvos amžiaus grupės iki 17 metų rekordas.

Emocijos Lietuvos sporto centre galutinai įsiplieskė, kuomet Emilija Pociūtė dar kartą pagerino Lietuvos rekordą 100 m nugara distancijoje. Šiaulietė Lietuvos rekordą gerino du kartus per vieną dieną. Antrąją vietą finale iškovojo Rusnė Vasiliauskaitė, bronzos medaliu pasidabino Greta Šadauskaitė.

Dar vienas Lietuvos amžiaus grupės iki 17 metų rekordas buvo pagerintas ir plaukiant 100 m nugara. Čia rekordą gerino ir aukso medalį iškovojo Sostinės SC auklėtinis Mykolas Tuskenis. Antrąją vietą iškovojo paskutiniuose metruose Arminą Murėną aplenkęs Kajus Stankevičius, o A. Murėnas pasidabino bronzos medaliu.

Anksčiau šis Lietuvos amžiaus grupės iki 17 metų rekordas priklausė Mantui Kaušpėdui (53,11 sek.).

Pirmąjį aukso medalį T. Juška iškovojo plaukiant 100 m peteliške. Kaunietis distanciją įveikė per 51,55 sek., ir pagerino Lietuvos amžiaus grupės iki 17 metų rekordą bei triumfavo rungtyje. Sidabro medaliu pasipuošė Aronas Dailyda, o bronzą savo komandai atnešė Vytis Vaitulionis.

Prieš tai Lietuvos amžiaus grupės iki 17 metų rekordas priklausė pačiam T. Juškai, šį jis pasiekė dar šiemet vasario mėn. vykusiame čempionate Druskininkuose (52,58 sek.).

100 m kompleksiniu būdu rungtyje dar kartą aukso medalį savo komandai atnešė D. Rapšys. Vicečempionu rungtyje tapo Arminas Murėnas, o dar vieną bronzos medalį iškovojo ir naują Lietuvos amžiaus grupės rekordą iki 17 metų pasiekė T. Juška.

Lietuvos rekordas šioje rungtyje nuo 2009 m. priklauso Vytautui Janušaičiui (52,35 sek.). Amžiaus grupės rekordas iki 17 metų iki šiol priklausė Daniil Pancerevui (55,37 sek.).

Dar vieną Lietuvos rekordą 4 x 50 m kompleksiniu būdu distancijoje atnaujino Sostinės SC komanda, kurios sudėtyje – M. Tuskenis, Smiltė Plytnykaitė, A. Dailyda ir Elzė Morta Daunoravičiūtė. Kiek ilgiau nei metus šis rekordas priklausė būtent Sostinės SC komandai. Antrąją vietą finale iškovojo Kauno PM komanda (K. Stankevičius, G. Stančikaitė, Rusnė Vasiliauskaitė ir T. Juška), o bronzos medalius iškovojo panevėžiečiai – A. Murėnas, R. Abračinskaitė, Vytė Gelažytė ir K. Trepočka.

„LTU Aquatics“ komandinės taurės varžybas stebėti gyvai galite asociacijos „YouTube“ ir „Facebook“ socialiniuose tinkluose.

