Lietuvos čiuožėjos varžėsi Dortmunde: geriausiai pasirodė Veronika Lucko

Greitai 15-ą gimtadienį minėsianti lietuvė su 120,35 balo jaunimo merginų įskaitoje užėmė 16-ą vietą. V. Lucko trumpojoje programoje buvo 20-a (41,18), o laisvojoje – 15-a (79,17).
Dominavo Izraelio atstovė Sophia Shifrin (194,14), geriausiai atlikusi abi programas. Už nugalėtojos liko dvi vokietės – Diana Alexandra Ziesecke (172,02) bei Anna Gerke (166,25).
Merginų jaunimo varžybose dalyvavo 35 čiuožėjos.
Jaunių kategorijoje Ameliya Soldatova buvo 27-a (72,10), o Sofija Lichovidova – 30-a (67,92).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!