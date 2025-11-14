 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos čiuožėjos varžėsi Dortmunde: geriausiai pasirodė Veronika Lucko

2025-11-14 19:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 19:40

Dortmunde (Vokietija) vykstančiose tarptautinėse „NRW Trophy“ dailiojo čiuožimo varžybose jėgas išbandė ir Veronika Lucko.

Veronika Lucko | „Stop“ kadras

Dortmunde (Vokietija) vykstančiose tarptautinėse „NRW Trophy" dailiojo čiuožimo varžybose jėgas išbandė ir Veronika Lucko.

0

Greitai 15-ą gimtadienį minėsianti lietuvė su 120,35 balo jaunimo merginų įskaitoje užėmė 16-ą vietą. V. Lucko trumpojoje programoje buvo 20-a (41,18), o laisvojoje – 15-a (79,17).

Dominavo Izraelio atstovė Sophia Shifrin (194,14), geriausiai atlikusi abi programas. Už nugalėtojos liko dvi vokietės – Diana Alexandra Ziesecke (172,02) bei Anna Gerke (166,25).

Merginų jaunimo varžybose dalyvavo 35 čiuožėjos.

Jaunių kategorijoje Ameliya Soldatova buvo 27-a (72,10), o Sofija Lichovidova – 30-a (67,92).

