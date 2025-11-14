 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Aklųjų teniso turnyre Bolonijoje – Karolio Verbliugevičiaus bronza

2025-11-14 13:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 13:30

Lapkričio 6–9 dienomis Bolonijoje (Italija) vyko „Virtus Centenary Tournament“ – tarptautinis aklųjų teniso turnyras, skirtas „Virtus Tennis Bologna“ 100-mečiui. Jame sėkmingai pasirodė du Lietuvos aklųjų teniso atstovai – Karolis Verbliugevičius (B1 kategorija) ir Vilmantas Balčikonis (B4 kategorija).

„Blind tennis Lithuania“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lapkričio 6–9 dienomis Bolonijoje (Italija) vyko „Virtus Centenary Tournament“ – tarptautinis aklųjų teniso turnyras, skirtas „Virtus Tennis Bologna“ 100-mečiui. Jame sėkmingai pasirodė du Lietuvos aklųjų teniso atstovai – Karolis Verbliugevičius (B1 kategorija) ir Vilmantas Balčikonis (B4 kategorija).

REKLAMA
0

K. Verbliugevičius, pasaulio reitinge esantis trečioje vietoje, Bolonijoje iškovojo trečiąją vietą. Jis sėkmingai įveikė grupės etapą ir ketvirtfinalį, o pusfinalyje stojo prieš gerai pažįstamą varžovą – prancūzą Carlosą Arbosą, pasaulio reitingo ketvirtąją raketę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai buvo įspūdingo grožio mačas – aukščiausio lygio aklųjų teniso dvikova. Žiūrovai vietomis net sulaikydavo kvėpavimą. Šis susitikimas parodė, kaip toli pažengęs aklųjų tenisas pasaulyje, o Karolio pasirodymas – kad nuoseklus darbas duoda vaisių,“ – sakė treneris Aidas Danilovas.

REKLAMA
REKLAMA

Treneris taip pat pažymėjo, kad Karolio progresas yra nuoseklaus darbo rezultatas: „Formuojame naujas užduotis, kurias Karolis sėkmingai įgyvendina. Džiaugiuosi jo motyvacija ir augančiu žaidimo lygiu.“

REKLAMA

Treneris džiaugėsi, kad šiemet į Italiją pavyko nuvykti abiem sportininkams. Pasak jo, dalyvavimas tokio lygio turnyre yra svarbus žingsnis abiejų žaidėjų sportinėje raidoje.

Apie V. Balčikonio pasirodymą treneris atsiliepė itin pozityviai: „Vilmantas, žaidžiantis B4 kategorijoje, iškovojo savo pirmąsias pergales tarptautiniame turnyre ir užėmė ketvirtą vietą – tai labai svarbus žingsnis jo tobulėjimo kelyje.“

Karolis kartu su treneriu A. Danilovu netrukus išvyks į kitą aukšto lygio tarptautinį aklųjų teniso turnyrą Dižone (Prancūzija), kuriame varžysis stipriausi pasaulio sportininkai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų