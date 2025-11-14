Aklųjų teniso turnyre Bolonijoje – Karolio Verbliugevičiaus bronza

K. Verbliugevičius, pasaulio reitinge esantis trečioje vietoje, Bolonijoje iškovojo trečiąją vietą. Jis sėkmingai įveikė grupės etapą ir ketvirtfinalį, o pusfinalyje stojo prieš gerai pažįstamą varžovą – prancūzą Carlosą Arbosą, pasaulio reitingo ketvirtąją raketę.
„Tai buvo įspūdingo grožio mačas – aukščiausio lygio aklųjų teniso dvikova. Žiūrovai vietomis net sulaikydavo kvėpavimą. Šis susitikimas parodė, kaip toli pažengęs aklųjų tenisas pasaulyje, o Karolio pasirodymas – kad nuoseklus darbas duoda vaisių,“ – sakė treneris Aidas Danilovas.
Treneris taip pat pažymėjo, kad Karolio progresas yra nuoseklaus darbo rezultatas: „Formuojame naujas užduotis, kurias Karolis sėkmingai įgyvendina. Džiaugiuosi jo motyvacija ir augančiu žaidimo lygiu.“
Treneris džiaugėsi, kad šiemet į Italiją pavyko nuvykti abiem sportininkams. Pasak jo, dalyvavimas tokio lygio turnyre yra svarbus žingsnis abiejų žaidėjų sportinėje raidoje.
Apie V. Balčikonio pasirodymą treneris atsiliepė itin pozityviai: „Vilmantas, žaidžiantis B4 kategorijoje, iškovojo savo pirmąsias pergales tarptautiniame turnyre ir užėmė ketvirtą vietą – tai labai svarbus žingsnis jo tobulėjimo kelyje.“
Karolis kartu su treneriu A. Danilovu netrukus išvyks į kitą aukšto lygio tarptautinį aklųjų teniso turnyrą Dižone (Prancūzija), kuriame varžysis stipriausi pasaulio sportininkai.
