Lietuvoje to dar nebuvo: kitą vasarą Kaune – Europos beisbolo Federacijų taurė

Maža to, penktadienį klubas paskelbė, kad jam suteikta teisė organizuoti 2026-ųjų Europos beisbolo Federacijų taurės turnyrą, kuris birželio 8-14 dienomis vyks VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centro beisbolo aikštėje.
„Spalio pradžioje Lietuvos beisbolo asociacija gavo žinią, kad besikeičianti Europos beisbolo klubinių turnyrų sistema palies ir mūsų klubus – kadangi pernai „Lituanica“ varžėsi Norvegijoje vykusio Federacijų taurės kvalifikacinio turnyro finale, šiemet Lietuvos čempionų klubui suteikta vieta pagrindiniame Federacijų taurės turnyre. Išgirdę šią žinią ilgai nelaukėme – užpildėme dokumentus dėl šio renginio organizavimo ir lapkričio pradžioje gavome teigiamą atsakymą“, – teigė „Lituanica“ atstovas Domas Kamandulis.
Praėjusį birželį Kristiansando mieste Norvegijoje vykusio kvalifikacinio turnyro finale amerikiečio Willo Swindlingo vadovaujama „Lituanica“ po atkaklios kovos 5:12 nusileido Didžiosios Britanijos čempionų Londono „Mets“ ekipai ir liko per plauką nuo kelialapio į Federacijų taurę.
Be šeimininkų „Lituanica“ klubo 2026-ųjų Federacijų taurės turnyre Kaune taip pat dalyvaus pajėgiausios Airijos, Lenkijos ir Slovakijos komandos bei antras pagal pajėgumą Šveicarijos klubas.
„Jei reikėtų ieškoti atitikmens krepšinyje, tai beisbolo Federacijų taurė prilygtų Čempionų lygai, kurioje rungtyniauja Vilniaus „Rytas“. Aukščiau jos yra Europos taurė, dar aukščiau – Konfederacijų taurė, prilygstanti Eurolygai. „Lituanica“ pastaruosius kelerius metus yra visiška Lietuvos beisbolo klubų kelrodė, tad džiugu, kad galėsime į Kauną saviems žiūrovams atvežti tokio aukšto lygio klubinį turnyrą“, – pabrėžė D. Kamandulis.
2005 metais trenerio Sigito Kamandulio vadovaujama „Lituanica“ laimėjo Bulgarijos mieste Blagoevgrade vykusį Europos taurės B grupės turnyrą ir dvejus metus – 2006-aisiais ir 2007-aisiais – praleido pagrindiniame Europos taurės turnyre tarp aštuonių stipriausių Senojo žemyno klubų.
„Lituanica“ šiemet vykusioje Lietuvos beisbolo čempionato finalo serijoje 2-0 palaužė Utenos „Titanų“ beisbolininkus ir antrus metus paeiliui tapo šalies pirmenybių nugalėtojais. Nuo Kauno apskrities beisbolo klubo įkūrimo 1999 metais „Lituanica“ Lietuvos čempionate triumfavo jau penkioliktą kartą.
