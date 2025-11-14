 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Pasaulio čempionato starte – Paulikienės ir Raupelytės nesėkmė po trijų setų mūšio

2025-11-14 13:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 13:16

Penktadienį Australijoje prasidėjo pasaulio paplūdimio tinklinio čempionatas. Pirmosiose G grupės rungtynėse arti pergalės buvo lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė.

„Volleyball World“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Penktadienį Australijoje prasidėjo pasaulio paplūdimio tinklinio čempionatas. Pirmosiose G grupės rungtynėse arti pergalės buvo lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė.

0

Lietuvos tinklininkės po atkaklios kovos 1-2 (21:12, 19:21, 12:15) nusileido ispanėms Danielai Alvarez ir Taniai Moreno. Mačas truko 47 min.

Pasaulio reitinge ispanės yra 19-os, lietuvės – 22-os.

Susitikimą M. Paulikienė ir A. Raupelytė pradėjo su puikia energija. Tikslūs smūgiai ir sėkmingi blokai leido turėti pranašumą viso seto metu. Antrajame sete ispanės žaidimą išlygino ir, nors pabaigoje nedaug trūko, kad lietuvės būtų išlyginusios rezultatą, susitikimo baigtis buvo perkelta į trečiąjį setą.

Pliaupiant smarkiam lietui, trečiojo seto viduryje Ispanijos tinklininkės įgijo keleto taškų persvarą. Nors du iš eilės sėkmingi A. Raupelytės padavimai atgaivino lietuvių viltis, daugiau klaidų ispanės nebedarė ir mūsiškėms teko pripažinti jų pranašumą.

Antrąsias rungtynes šeštadienį ryte Lietuvos laiku M. Paulikienė ir A. Raupelytė žais su septintą vietą pasaulio reitinge užimančiomis amerikietėmis Molly Shaw ir Kelly Cheng. K. Cheng yra dabartinė pasaulio čempionė – 2023 metais ji triumfavo planetos pirmenybėse su kita partnere Sara Hughes.

JAV paplūdimio tinklininkės pirmosiose rungtynėse 2-0 (21:19, 21:18) įveikė australes Jasmine Fleming ir Stefanie Fejes.

Į atkrintamąsias varžybas pateks po tris stipriausias grupių komandas.

Pasaulio paplūdimio tinklinio čempionate dalyvauja po 48 vyrų ir moterų komandas. Bendrą čempionato prizų fondą sudaro 1 mln. JAV dolerių.

M. Paulikienė ir A. Raupelytė dalyvauja antrajame iš eilės pasaulio čempionate. 2023 metais jos Meksikoje užėmė 17-ą vietą.

