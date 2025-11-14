 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Istorinio Lietuvos čempionato pusfinalyje – jaunimo rinktinės boksininko niuksas patyrusiam kovotojui

2025-11-14 13:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 13:07

Tęsiasi lapkričio 12-15 dienomis Kėdainių arenoje vykstantis jubiliejinis šimtasis Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionatas, kuriame paaiškėjo visi pusfinalių dalyviai.

Lietuvos bokso čempionatas | Valdo Knyzelio nuotr.

Tęsiasi lapkričio 12-15 dienomis Kėdainių arenoje vykstantis jubiliejinis šimtasis Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionatas, kuriame paaiškėjo visi pusfinalių dalyviai.

REKLAMA
0

Antrąją čempionato dieną atidarė kaunietis Nedas Gudomskas (svorio kategorija iki 65 kg), kuris pusfinalyje rezultatu 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28) įveikė jonavietį Einorą Sinkevičių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Malonią staigmeną arenoje susirinkusiems fanams pateikė kėdainietis, jaunimo rinktinės narys Nojus Šmatauskas (iki 65 kg), pusfinalyje rezultatu 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) nugalėjęs patyrusį panevėžietį, Lietuvos čempioną Andriejų Lavrenovą.

REKLAMA
REKLAMA

Kaunietis Aleksandras Trofimčiukas (iki 70 kg) ketvirtfinalyje nesulaukė kito kauniečio Igno Stanislovaičio, panevėžietis Edgaras Trotenskis (iki 70 kg) ketvirtfinalį laimėjo ringe nepasirodžius marijampoliečiui Deimantui Baravykui, o dviejų kėdainiečių ketvirtfinalyje tarp Andrejaus Tkaličiaus (iki 75 kg) ir Ramūno Balčiūno kovoti atsisakė pastarasis.

REKLAMA

Klaipėdietis Donats Rokis (iki 70 kg) ketvirtfinalyje 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27) pranoko vilnietį Eriką Sadauską. Kitame ketvirtfinalyje kaunietis Armandas Kregždė (iki 70 kg) rezultatu 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) įveikė panevėžietį Domą Valentinavičių.

Dviejų kauniečių ketvirtfinalio akistatoje Pijus Valiokas (iki 75 kg) triumfavo po to, kai kovą antrajame raunde sustabdė Jurgio Savicko sekundantas. Pabaigos nesulaukta ir kitame ketvirtfinalio susitikime, kuriame klaipėdietis Paulius Žymančius (iki 75 kg) aiškia persvara antrajame raunde pranoko kitą klaipėdietį Jogailą Antanavičių.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutiniame ketvirtadienio ketvirtfinalyje vilnietis Davidas Ratovičius (iki 75 kg) rezultatu 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28) nugalėjo kaunietį Kasparą Šaulį.

Penktadienį (lapkričio 14 d.) nuo 16 val. sportininkai varžysis pusfinalių akistatose, o šeštadienį (lapkričio 15 d.) nuo 13 val. pajėgiausi šalies boksininkai susitiks finalinėse dvikovose.

Visas Lietuvos bokso čempionato kovas bokso aistruoliai gali pamatyti neišėję iš namų – šalies pirmenybių akistatos transliuojamos Lietuvos bokso federacijos „facebook“ paskyroje.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų