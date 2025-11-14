Italijoje „Nitto ATP finals“ – stipriausių pasaulio tenisininkų dvikovos

Pajėgiausi planetos žaidėjai buvo suskirstyti į dvi grupes. Į pusfinalį patenka po du geriausius tenisininkus. Vietą tarp keturių geriausių užsitikrino ATP reitinge pirmąją vietą užimantis ispanas Carlosas Alcarazas (1), pernykštis čempionas italas Jannikas Sinneris (2) ir australas Alexas de Minauras (7). Jau aišku, kad J. Sinneris pusfinalyje išmėgins jėgas su A. de Minauru. C. Alcarazo varžovas paaiškės šiandien.
Jimmy Connorso grupėje ispanas laimėjo visus tris mačus. Trys žaidėjai A. de Minauras, praėjusių metų finalininkas amerikietis Tayloras Fritzas (6) ir italas Lorenzo Mussetti (9) laimėjo po kartą iš trijų galimų. Beje, šis Italijos tenisininkas buvo pakviestas į prestižinį turnyrą, kai jame dėl peties traumos atsisakė rungtyniauti serbas Novakas Džokovičius.
Bjorno Borgo grupėje abiejose dvikovose triumfavęs J. Sinneris jau užsitikrino pirmąją vietą. Dėl likusio kelialapio į pusfinalį šiandien grumsis po vieną pergalę iškovoję Vokietijos atstovas Alexanderis Zverevas (3) ir kanadietis Felixas Auger-Aliassime‘as (8). J. Sinneris varžysis su dukart suklupusiu amerikiečiu Benu Sheltonu (5), kuris iš paskutinės vietos grupėje jau nebepakils.
Pernai J. Sinneris lemiamoje dvikovoje T. Fritzą nugalėjo užtikrintai 6:3, 6:4. Tai buvo pirmasis italo triumfas „Nitto ATP finals“ turnyre. C. Alcarazas šių varžybų nėra laimėjęs nė karto. Iš šių metų dalyvių dusyk nugalėjo A. Zverevas.
Daugiausia kartų – šešis baigiamajame sezono turnyre pajėgiausias buvo N. Džokovičius. Po penkis sykius laimėjo šveicaras Rogeris Federeris, amerikietis Pete‘as Samprasas ir čekų kilmės JAV tenisininkas Ivanas Lendlas.
Šio turnyro vienetų varžybų čempionas gaus net 5 milijonus JAV dolerių. Kitas finalininkas gaus 2,4 mln. Pusfinalyje iškritusiems žaidėjams atiteks po 1,2 mln. dolerių.
Transliacijų tvarkaraštis per „Go3“
Lapkričio 14 d.
15.00 ir 21.30 val.
Lapkričio 15 d.
15.30 ir 21.30 val.
Lapkričio 16 d.
19.00 val.
