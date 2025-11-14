 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Italijoje „Nitto ATP finals“ – stipriausių pasaulio tenisininkų dvikovos

2025-11-14 13:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 13:10

Italijos mieste Turine vyksta baigiamasis sezono teniso turnyras „Nitto ATP finals“, kuriame kovoja geriausi pasaulio tenisininkai. Lietuvos teniso gerbėjai gali stebėti šio turnyro dvikovas per „Go3“ televiziją.

Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.

Italijos mieste Turine vyksta baigiamasis sezono teniso turnyras „Nitto ATP finals“, kuriame kovoja geriausi pasaulio tenisininkai. Lietuvos teniso gerbėjai gali stebėti šio turnyro dvikovas per „Go3“ televiziją.

REKLAMA
0

Pajėgiausi planetos žaidėjai buvo suskirstyti į dvi grupes. Į pusfinalį patenka po du geriausius tenisininkus. Vietą tarp keturių geriausių užsitikrino ATP reitinge pirmąją vietą užimantis ispanas Carlosas Alcarazas (1), pernykštis čempionas italas Jannikas Sinneris (2) ir australas Alexas de Minauras (7). Jau aišku, kad J. Sinneris pusfinalyje išmėgins jėgas su A. de Minauru. C. Alcarazo varžovas paaiškės šiandien.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jimmy Connorso grupėje ispanas laimėjo visus tris mačus. Trys žaidėjai A. de Minauras, praėjusių metų finalininkas amerikietis Tayloras Fritzas (6) ir italas Lorenzo Mussetti (9) laimėjo po kartą iš trijų galimų. Beje, šis Italijos tenisininkas buvo pakviestas į prestižinį turnyrą, kai jame dėl peties traumos atsisakė rungtyniauti serbas Novakas Džokovičius.

REKLAMA
REKLAMA

Bjorno Borgo grupėje abiejose dvikovose triumfavęs J. Sinneris jau užsitikrino pirmąją vietą. Dėl likusio kelialapio į pusfinalį šiandien grumsis po vieną pergalę iškovoję Vokietijos atstovas Alexanderis Zverevas (3) ir kanadietis Felixas Auger-Aliassime‘as (8). J. Sinneris varžysis su dukart suklupusiu amerikiečiu Benu Sheltonu (5), kuris iš paskutinės vietos grupėje jau nebepakils.

REKLAMA

Pernai J. Sinneris lemiamoje dvikovoje T. Fritzą nugalėjo užtikrintai 6:3, 6:4. Tai buvo pirmasis italo triumfas „Nitto ATP finals“ turnyre. C. Alcarazas šių varžybų nėra laimėjęs nė karto. Iš šių metų dalyvių dusyk nugalėjo A. Zverevas.

Daugiausia kartų – šešis baigiamajame sezono turnyre pajėgiausias buvo N. Džokovičius. Po penkis sykius laimėjo šveicaras Rogeris Federeris, amerikietis Pete‘as Samprasas ir čekų kilmės JAV tenisininkas Ivanas Lendlas.

Šio turnyro vienetų varžybų čempionas gaus net 5 milijonus JAV dolerių. Kitas finalininkas gaus 2,4 mln. Pusfinalyje iškritusiems žaidėjams atiteks po 1,2 mln. dolerių.

Transliacijų tvarkaraštis per „Go3“

Lapkričio 14 d.

15.00 ir 21.30 val.

Lapkričio 15 d.

15.30 ir 21.30 val.

Lapkričio 16 d.

19.00 val.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.
Alcarazas sudaužė paskutines Musetti viltis ir metus baigs kaip reitingo lyderis
Alexas de Minauras | Scanpix nuotr.
Alexas de Minauras iškovojo svarbią pergalę prieš Taylorą Fritzą ir išsaugojo viltis patekti į pusfinalį
Alexanderis Zverevas | „Stop“ kadras
Skaudžiai pralaimėjęs Zverevas sunkų sezoną pavadino košmaru, o Sinneris atskleidė pergalių uždarose patalpose paslaptį
Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.
„ATP Finals“: Jannikas Sinneris vėl pranoko Alexanderį Zverevą – italas užsitikrino vietą pusfinalyje (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų