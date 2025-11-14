 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Rubitas iškeis „Lietkabelį" į Ispanijos klubą

2025-11-14 13:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 13:02

Panevėžio „Lietkabelio“ gretose rungtyniavęs Augustine‘as Rubitas rado naują klubą. Chema de Lucasas skelbia, kad amerikietis karjerą tęs Malagos „Unicaja“ gretose.

A.Rubitas kelsis į Malagą (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Panevėžio „Lietkabelio“ gretose rungtyniavęs Augustine‘as Rubitas rado naują klubą. Chema de Lucasas skelbia, kad amerikietis karjerą tęs Malagos „Unicaja“ gretose.

2

36 metų 203 cm ūgio veterano kontraktas su Panevėžio ekipa galioja iki FIBA rinktinių pertraukos, kuri startuos lapkričio 24 dieną.

A.Rubitas į „Lietkabelį“ atvyko pavaduoti centrą iš Kanados Fardawsą Aimaqą, kuris taip nė vienerių rungtynių ir nesužaidė, nes buvo nutrauktas kontraktas vos prasidėjus sezonui.

Šiame sezone Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) A.Rubitas per 24 minutes įmeta 12,8 taško, atkovoja po 6 kamuolius, atlieka po 3 rezultatyvius perdavimus ir renka 21,6 naudingumo balo.

Europos taurėje jo statistika siekia 15,6 taško, 4,4 sugriebto kamuolio, 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir 18,4 naudingumo balo per 24 minutes.

„Unicaja“ yra FIBA Čempionų lygos nugalėtoja – šį titulą iškovojo 2024 ir 2025 m. Šiuo metu Ispanijos lygoje (3/3) yra septinta, o tarptautiniame turnyre per 4 turus iškovojo visas pergales.

