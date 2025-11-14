Rubitas iškeis „Lietkabelį“ į Ispanijos klubą

36 metų 203 cm ūgio veterano kontraktas su Panevėžio ekipa galioja iki FIBA rinktinių pertraukos, kuri startuos lapkričio 24 dieną.
A.Rubitas į „Lietkabelį“ atvyko pavaduoti centrą iš Kanados Fardawsą Aimaqą, kuris taip nė vienerių rungtynių ir nesužaidė, nes buvo nutrauktas kontraktas vos prasidėjus sezonui.
Šiame sezone Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) A.Rubitas per 24 minutes įmeta 12,8 taško, atkovoja po 6 kamuolius, atlieka po 3 rezultatyvius perdavimus ir renka 21,6 naudingumo balo.
Europos taurėje jo statistika siekia 15,6 taško, 4,4 sugriebto kamuolio, 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir 18,4 naudingumo balo per 24 minutes.
„Unicaja“ yra FIBA Čempionų lygos nugalėtoja – šį titulą iškovojo 2024 ir 2025 m. Šiuo metu Ispanijos lygoje (3/3) yra septinta, o tarptautiniame turnyre per 4 turus iškovojo visas pergales.
ÚLTIMA HORA: El pívot Augustine Rubit (36 a.; 2,03 m.) cerca de cerrar su fichaje por el Unicaja.— Chema de Lucas (@chemadelucas) November 14, 2025
Promedia 15,6 puntos y 4,3 rebotes para 18,4 créditos de valoración lo que le hacen ser el 10º jugador más valorado en la Eurocup en el Lietkabelis lituano.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!