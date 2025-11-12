 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Juventus“ atsisveikina su Danielsu

2025-11-12 16:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 16:02

Utenos „Juventus“ klube – sudėties pokyčiai. Aukštaitijos komanda atsisveikino su amerikiečiu Devonu Danielsu, už kurį gaus išpirką.

D.Danielsas žais Europos taurėje (Foto: Rokas Lukoševičius)

Utenos „Juventus“ klube – sudėties pokyčiai. Aukštaitijos komanda atsisveikino su amerikiečiu Devonu Danielsu, už kurį gaus išpirką.

0

D.Danielsas karjerą tęs Europos taurėje rungtyniaujančioje Hamburgo „Towers“ (Vokietija) komandoje, kurioje žaidžia ir praėjusį sezoną Utenos ekipos marškinėlius vilkėjęs L.J.Thorpas.

„Devono kontrakte buvo numatyta išpirkos galimybė, kuria pasinaudojo Vokietijos klubas. Dėkojame Devonui už gerą žaidimą atstovaujant mūsų komandai ir linkime jam sėkmės tolimesnėje karjeroje. Savo ruožtu mes jau pradėjome naujojo žaidėjo paieškas“, – sakė „Juventus“ direktorius Rolandas Jarutis.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, D.Danielsas per vidutiniškai 28 minutes rinko 16,5 taško, atkovojo 4,4 kamuolio, atliko 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 17,5 naudingumo balo vidurkį.

Į viršų