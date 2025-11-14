Katės ir pelės žaidimas: kokių nuotykių žada organizatoriai 2026-ųjų Dakare?

Organizatoriai žada – 2026-ųjų Dakaras bus vienas sunkiausių per pastaruosius metus. Saudo Arabijoje 7-ąjį kartą vykstančiame bekelės ralio maratone trasa bus pažymėta ne tik techniniais, bet ir išgyvenimo iššūkiais. Dalyvių laukia tūkstančiai kilometrų dykumos, paros be techninės pagalbos kaip senais gerais laikais ir „sugrįžimai“, keliantys sentimentus.
Pagrindiniai faktai trumpai
Dakaro ralis vyks sausio 3-17 dienomis, startas ir finišas numatyti šalia Raudonosios jūros pakrantėje esančio Janbu (Yanbu) uostamiesčio. Sportininkų per dvi savaites laukia: prologas ir 13 etapų, poilsio diena Rijade (Riyadh) įpusėjus lenktynėms, net 2 maratoniniai „pabėgėlių bivako“ etapai (Marathon-Refuge Stages), beveik 8000 kilometrų ilgio trasa, o bendras specialiųjų ruožų ilgis sieks net 5000 kilometrų.
Ralio trasa drieksis per pagrindines Saudo Arabijos vietoves: Alula, Hail, Al Henakiyah, Wadi Ad-Dawas ir Bisha. Paskutiniai etapai ves atgal į Janbu – ilgi, bet vaizdingiausi visame maršrute. Finišas vyks prie Raudonosios jūros, kur bus pagerbti 2026 metų Dakaro čempionai.
Katės ir pelės žaidimas?
„Mums, kaip dalyviams, labiausiai rūpi techniniai, logistikos bei geografiniai aspektai. Dakaro organizatoriai nuolat žaidžia katės ir pelės žaidimą, ribodami svarbią informaciją pasiruošimui. Šios prezentacijos metu sužinojome tikslų dienų ilgį bei regionus, kuriuose teks lenktyniauti. Taip pat pasikartojančių bivakų kiekį. Vaizdas po truputį dedasi į lentynėles. Dakaras nusimato akmeningas, su dviem maratoniniais greičio ruožais. Ralio direktorius Daividas Castera yra buvęs šturmanas. Ko gero, jam garbės reikalas kasmet į Dakarą įvesti kokią naujovę, kurią dalyviai atsimintų ilgam“, – įžvalgomis dalinasi „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandos pilotas, Dakaro legenda Benediktas Vanagas.
2026-ųjų naujovės žada nuotykių skonį
14 dienų lenktynėse, sudėtingiausią planetoje ralį sudarys 13 etapų, kurių metu dalyviams teks įveikti tūkstančius kilometrų. Organizatoriai kasmet kurdami maršrutą ne šiaip dėlioja trasas, jie kurią istorijos sagą su įtemptais siužeto vingiais ir dramatiškomis kulminacijomis, neatrastais potyriais, kurie smegenų vingiuose strigtų neribotam laikui. Tikslas – kasmet sukurti kuo labiau nematytą trasą, kiekvienas naujas posūkis ar neatrastas uolėtas keliukas – su pasididžiavimu traukiami į žemėlapį. Varžybų nuotykių dvasią siekiama grąžinti įvedant kelias naujoves.
„Pabėgėlių Bivakas“. Ralyje laukia du maratono etapai, per kuriuos sportininkai liks absoliučiai vieni – be įprastos techninės infrastruktūros ar komandos pagalbos. Vienas etapas numatytas pirmos savaitės viduryje, kitas – persiritus į antrąją lenktynių dalį. Dalyviai nakvos dykumoje su minimaliu inventoriumi: palapine, miegmaišiu, maisto daviniu, kliaudamiesi tik savimi. Tai naujas „išgyvenimo“ etapas, primenantis Dakaro kilmės šaknis – tarsi aštriame nuotykių filme, kai išlikimas priklauso tik nuo paties dalyvio ištvermės ir pasirengimo.
Masinis startas. Aštuntajame etape žiūrovų širdis stingdys įspūdingas masinis startas, kuris žada ne tik įnirtingą kovą, bet ir grąžina ankstesnių varžybų nostalgiją. Simbolinis šių metų Dakaro akcentas, itin pamėgtas žiūrovų visame pasaulyje.
Didysis kopų iššūkis. Devintajame ir dešimtajame etapuose dalyviai susidurs su naujuoju maratonu – daugiau nei 400 km per dykumą, o dešimtajame etape laukia net 300 km klastingų kopų ruožas, tapsiantis didžiuoju Dakaro išbandymu.
Įdomūs skaičiai:
Dalyviai: 812 lenktynininkų, iš 69 valstybių.
Legendos: 107 sportininkai, Dakare dalyvavę bent 10 kartų.
Naujokai: 144 sportininkai, iš jų 86 vairuotojai.
Moterys: 39 sportininkės, 19 jų varžysis „Dakar Classic“ lenktynėse.
Transporto priemonės: 433, iš kurių: 118 motociklai, 73 „Ultimate“, 48 sunkvežimiai, 38 „Challenger“, 43 SSV bagiai, 8 „Stock“, 75 klasikiniai automobiliai, 24 klasikiniai sunkvežimiai, 8 transporto priemonės „Mission 1000“ inovacijų kategorijoje.
Ateitis dabar: „Mission 1000“ laboratorija
Dakaro organizatoriai toliau plėtoja „Mission 1000“ iniciatyvą, skatindamas tvaresnės ateities kūrimą. 1000 kilometrų ilgio eksperimentinis iššūkis veiks kaip lenktynių laboratorija naujoms, alternatyvią energiją naudojančioms, transporto priemonėms išbandyti. Bus testuojamos: hibridinės technologijos, 100% vandenilio (H2) technologijos, 100% elektrinės technologijos. „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komanda intensyviai ruošiasi 14-ajam Dakarui. Komandos pilotas B. Vanagas yra daugiausiai kartų Dakare startavęs bei aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje pasiekęs lietuvis. Lapkričio 18-ąją Benediktas Vanagas pristatys komandos naujienas – turėtų paaiškėti daugiau nežinomųjų.
