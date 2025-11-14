Lietuvis lipo ant podiumo: „Fenix Rally“ tapo repeticija prieš Dakarą

Dakaro ralį primenančiose sąlygose jėgas išbandė ir trys Arūno Gelažninko mokiniai – Edvardas Sokolovskij, Saulius Klevinskas ir Laurynas Avyžius.
Per septynias dienas sportininkams teko įveikti 2140 kilometrų greičio ruožų, kuriuose netrūko klampių kopų, aštrių akmenų ir sudėtingos navigacijos. Pasak A. Gelažninko, tokios įtemptos varžybos buvo puiki pamoka prieš artėjantį Dakaro ralį.
„Veiksmo netrūko. Edvardas, padaręs kelias klaidas ir gavęs baudų, prarado lyderio poziciją, tačiau kiekviena klaida – gera pamoka ateičiai. Saulius taip pat demonstravo puikų greitį, tik šiek tiek pritrūko stabilumo“, – komentavo A. Gelažninkas.
E. Sokolovskij per plauką nuo pergalės
Geriausiai iš lietuvių pasirodė Edvardas Sokolovskij. Nors „Enduro“ klasėje jis pretendavo į pergalę, dėl gautų baudų galutinėje įskaitoje lyderiui nusileido vos 6 minutėmis ir 28 sekundėmis bei užėmė antrąją vietą.
„Daug kopų, smėlio ir greitų atkarpų leido įgyvendinti pagrindinį tikslą – išsiaiškinti vietas, kurias dar turiu patobulinti iki Dakaro“, – po finišo sakė E. Sokolovskij. – „Žinoma, džiugina, jog šiemet startai sėkmingi – tiek čia, tiek Breslau ralyje pasiekiau antrąją vietą. Iki antrosios vietos Dakare dar toli, bet tendencijos džiugina.“
Kiti du „AG Dakar School“ atstovai taip pat finišavo dešimtuke: Saulius Klevinskas užėmė 7-ąją vietą, o Laurynas Avyžius – 9-ąją. S. Klevinskas teigė, kad nors ralio pradžioje koją kišo techniniai nesklandumai, tai buvo ilgiausias ir naudingiausias ralis jo karjeroje.
Paskutinis testas – Dubajuje
Dakaro raliui besiruošiantys E. Sokolovskij ir S. Klevinskas dar nesibaigė – lapkričio 20–23 dienomis jie stos prie starto linijos Dubajuje vyksiančiame „Dubai International Baja“ ralyje. Prieš tai abu sportininkai tobulins įgūdžius „AG Dakar Dubai“ treniruočių bazėje.
Organizatoriai jau paskelbė ir būsimo Dakaro ralio startinius numerius. S. Klevinsko motociklas bus pažymėtas 81-uoju numeriu, E. Sokolovskij – 91-uoju. Į Saudo Arabijos dykumą sugrįžtantis Gediminas Šatkus gavo 103-iąjį numerį.
