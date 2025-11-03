Paskelbti pirmieji lietuvių startiniai numeriai Dakare: maratonui ruošiasi dviženklis ekipažų skaičius

Ypač džiugina tai, kad lietuviai planuoja varžytis beveik visose įmanomose kategorijose – nuo motociklų ir motobagių iki sunkvežimių ir istorinių automobilių.
Dalis sportininkų jau atvirai paskelbė apie savo planus. Bene didžiausia intriga – Roko Baciuškos debiutas T2 klasėje su gamykliniu „Defender“ automobiliu.
Prie sunkvežimio vairo antrus metus iš eilės sės Vaidotas Žala. Motociklų įskaitoje jėgas vėl bandys patyręs Nerimantas Jucius, prie kurio jungiasi ir Dakaro naujokas Dovydas Karka, sėkmingai iškovojęs kelialapį po pasirodymo Maroko ralyje.
Motobagių (SSV) klasėje startuos Mindaugas Sidabras su šturmanu Ernestu Česoku. Duetas Maroke triumfavo „Rookie“ įskaitoje ir iškovojo nemokamą startą 2026-ųjų Dakare.
Istorinių automobilių klasėje vėl pasirodys Ignas Daunoravičius (startinis numeris – 766), o savo unikalųjį „Vorą“ dykumai ruošia ir Gintas Petrus.
Vis dėlto, šis sąrašas dar nėra galutinis ir jame trūksta kelių itin svarbių pavardžių. Didžiausia intriga išlieka dėl Lietuvos Dakaro rekordininko Benedikto Vanago. Nors oficialaus patvirtinimo dar laukiama, mažai kas abejoja, kad „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ pilotas nestos į startą 14-ąjį kartą savo karjeroje.
Taip pat kol kas nėra aiškūs Karolio Raišio, kuris pernai kartu su Ignu Daunoravičiumi istorinėje įskaitoje iškovojo bronzą, planai. Aišku tik viena, kad jis startuos „Dakaro Classic“ kategorijoje, 703 startiniu numeriu pažymėtu automobiliu.
Be to, laukiama žinių ir iš Arūno Gelažninko „AG Dakar School“ – tikėtina, kad jo mokyklos auklėtiniai taip pat papildys motociklininkų gretas.
Jei visi laukiami sportininkai patvirtins savo dalyvavimą, 2026-ųjų Dakaro ralis Lietuvai gali tapti istoriniu ne tik dėl dalyvių skaičiaus, bet ir dėl įspūdingos atstovavimo įvairovės.
