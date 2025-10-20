Benedikto Vanago Dakaro galvosūkis: kas taps šturmanu 14-ajame starte?

Nors pasiruošimo darbai vyksta pilnu tempu, vienas svarbiausių klausimų – kas sės į šturmano kėdę šalia B. Vanago – vis dar neturi aiškaus atsakymo.
„Taip, planas dalyvauti Dakare yra. Tačiau tai niekada nėra paprastas procesas“, – atvirauja Dakaro legenda B. Vanagas. – „Kasmet ruošiantis reikia sudėlioti tūkstančius punktų, ir vis tiek kažkas nutinka ne pagal planą. Pavyzdžiui, vienas iš opių, šiuo metu dar neatsakytų klausimų – kas bus šturmanas?“
Ši intriga – ne naujiena B. Vanago komandai. Panašu, kad šturmano klausimas tampa savotišku Dakaro „užkeikimu“.
Pernai, lygiai taip pat spalį, planus sujaukė Kuldaro Sikko patirta trauma. Šiemet, likus vos porai mėnesių iki starto, esto galimybės dalyvauti vis dar yra miglotos dėl sveikatos būklės.
O 2019-aisiais, likus vos 5 dienoms iki išvykimo, komandą pasiekė žinia apie netikėtą ilgamečio šturmano Sebastiano Rozwadowskio ligą – tuomet pakaitalą pavyko rasti per tris dienas.
„Be jokio atsiklausimo esi įmetamas į situacijas, kur vėl ir vėl tikrinama tavo sukaupta išmintis“, – apie negailestingą Dakaro realybę kalba B. Vanagas.
Nepaisant šios nežinios, pats lenktynininkas jaučiasi pasiruošęs. „Po intensyvaus vasaros sezono, kurio metu įveikėme beveik 3000 km greičio ruožuose FIA Europos bajų taurės etapuose, jaučiuosi susikoncentravęs“, – teigia jis.
Tačiau šturmano paieškos – tik viena iš daugybės sudėtingo Dakaro galvosūkio dalių. Komandos lyderiui tenka rūpintis visu milžinišku mechanizmu: nuo komandos komplektavimo ir partnerių paieškos iki techninio bolido paruošimo, logistikos ir komunikacijos.
Nors intriga dėl galutinės „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics” sudėties išlieka, B. Vanagas žada daugiau aiškumo jau lapkričio mėnesį vyksiančiame komandos pristatyme.
