TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Kelias į Dakarą prasideda Maroke: Dovydas Karka startavo svarbiausiose savo karjeros lenktynėse

2025-10-13 14:16
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Daugkartinis Lietuvos motokroso ir enduro čempionas Dovydas Karka pradėjo naują savo karjeros etapą. Šį savaitgalį jis stojo į vieną sunkiausių pasaulio ralio-reidų – „Rallye du Maroc“ – startą. Tai ne tik Pasaulio čempionato etapas, bet ir svarbiausias išbandymas bei generalinė repeticija prieš didžiąją svajonę – 2026-ųjų Dakaro ralį.

Dovydas Karka (nuotr. komandos archyvo)

0

Maroko ralis yra laikomas tikruoju „ugnies krikštu“ visiems, svajojantiems apie Dakarą. Per penkias dienas sportininkų laukia 2300 kilometrų Maroko dykumomis, kur svarbiausia tampa ne tik greitis, bet ir ištvermė bei, svarbiausia, navigacijos įgūdžiai – sritis, kurioje motokroso patirtis padeda tik iš dalies.

Pats D. Karka neslepia, kad į Maroką atvyko ne laimėti, o mokytis. „Šiemet tapau Lietuvos Cross Country ir Enduro čempionu, tačiau ralis man yra nauja disciplina, todėl neskubėsiu – svarbiausias tikslas yra įgyti kuo daugiau patirties ir iškovoti kelialapį į Dakarą“, – teigė sportininkas, atstovaujantis Nyderlandų komandai „HT Rally“.

Jau pirmieji kilometrai parodė, kad D. Karka yra pasirengęs iššūkiui. Sekmadienį vykusiame prologe, tarp 122 „Rally2“ klasės motociklininkų, lietuvis pademonstravo solidų tempą ir finišavo 28-oje vietoje.

Šiam ambicingam žingsniui D. Karka subūrė ir naują komandą „Dovydas Karka Energus Dakar Team“, kurios pagrindine partnere tapo energetikos sprendimų įmonė „Energus“.

Startas Maroke – tai pirmasis ir svarbiausias ilgo ir sudėtingo pasiruošimo Dakaro raliui etapas. Būtent čia, negailestinguose smėlynuose, paaiškės tikrasis D. Karkos pasirengimas didžiausiam karjeros išbandymui.

