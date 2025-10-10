Dakaro bolido paruošimas – kaip aviacijoje: B. Vanago „Black Hawk“ atgimsta naujam gyvenimui

„Lenktyniniame automobilyje kiekviena detalė turi galiojimo intervalus, matuojamus ne metais, o lenktynių kilometrais“, – aiškina B. Vanagas.
Jis pateikia pavyzdį: sportinio automobilio pusašio resursas – vos 5000 km, o kas 1750 km jis privalo būti pilnai išardomas ir tikrinamas. Palyginimui, standartinio automobilio pusašis gali tarnauti ir 250 000 km. Būtent dėl to, pasak lenktynininko, mechaniko parašas po atlikto darbo patikros yra toks pat svarbus, kaip ir lėktuvo techniko.
Šiuo metu B. Vanago „Toyota GR DKR Hilux“ bolidas, pramintas „Black Hawk“, komandos dirbtuvėse yra išrinktas iki paskutinio varžto – likę tik „griaučiai“.
Kiekvienas mazgas yra tikrinamas, testuojamas, o didelė dalis detalių keičiamos naujomis, net jei ir atrodo geros. Toks pilnas automobilio perrinkimas ir atnaujinimas prieš Dakarą, priklausomai nuo apimties, gali kainuoti nuo 150 iki 300 tūkstančių eurų.
Tačiau tobulai paruoštas bolidas – tik pusė darbo. Ne mažesnis iššūkis – suplanuoti ir sukrauti atsarginių detalių arsenalą trijų savaičių lenktynėms.
„Tai tarsi bandymas nuspėti ateitį – turi numatyti, kas gali sugesti, ir turėti tam pakaitalą“, – sako B. Vanagas. Be to, kadangi visa technika į Saudo Arabiją keliauja jūra, bolidas ir visos atsarginės dalys yra specialiai konservuojamos, kad jų nepaveiktų drėgmė ir sūrus oras.
Visam šiam procesui „Gurtam Toyota GazooRacing Baltics“ komanda ruošėsi visą vasarą, sėkmingai dalyvaudama keturiuose FIA Europos bajų taurės etapuose. Šios varžybos buvo ne tik kova dėl rezultato, bet ir generalinė repeticija prieš 2026-ųjų Dakarą.
