Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dakaro naujienos

Dakaro bolido paruošimas – kaip aviacijoje: B. Vanago „Black Hawk“ atgimsta naujam gyvenimui

2025-10-10 11:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 11:58

Likus vos 50 dienų iki Dakaro ralio technikos išplukdymo į Saudo Arabiją, komandų dirbtuvėse verda pats intensyviausias darbas. Pasak Dakaro legendos Benedikto Vanago, pasiruošimas sunkiausiam pasaulio maratonui primena ne automobilių servisą, o aviacijos pramonę, kur kiekvienas varžtas ir kiekviena detalė turi savo „techninį pasą“, o atsakomybė – milžiniška.

Benediktas Vanagas (nuotr. Vytauto Pilkausko)

Likus vos 50 dienų iki Dakaro ralio technikos išplukdymo į Saudo Arabiją, komandų dirbtuvėse verda pats intensyviausias darbas. Pasak Dakaro legendos Benedikto Vanago, pasiruošimas sunkiausiam pasaulio maratonui primena ne automobilių servisą, o aviacijos pramonę, kur kiekvienas varžtas ir kiekviena detalė turi savo „techninį pasą“, o atsakomybė – milžiniška.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lenktyniniame automobilyje kiekviena detalė turi galiojimo intervalus, matuojamus ne metais, o lenktynių kilometrais“, – aiškina B. Vanagas. 

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau Dakaro naujienų galite surasti specialiame „Dakaro ralis“ polapyje.

Jis pateikia pavyzdį: sportinio automobilio pusašio resursas – vos 5000 km, o kas 1750 km jis privalo būti pilnai išardomas ir tikrinamas. Palyginimui, standartinio automobilio pusašis gali tarnauti ir 250 000 km. Būtent dėl to, pasak lenktynininko, mechaniko parašas po atlikto darbo patikros yra toks pat svarbus, kaip ir lėktuvo techniko.

REKLAMA

Šiuo metu B. Vanago „Toyota GR DKR Hilux“ bolidas, pramintas „Black Hawk“, komandos dirbtuvėse yra išrinktas iki paskutinio varžto – likę tik „griaučiai“.

Kiekvienas mazgas yra tikrinamas, testuojamas, o didelė dalis detalių keičiamos naujomis, net jei ir atrodo geros. Toks pilnas automobilio perrinkimas ir atnaujinimas prieš Dakarą, priklausomai nuo apimties, gali kainuoti nuo 150 iki 300 tūkstančių eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau tobulai paruoštas bolidas – tik pusė darbo. Ne mažesnis iššūkis – suplanuoti ir sukrauti atsarginių detalių arsenalą trijų savaičių lenktynėms.

„Tai tarsi bandymas nuspėti ateitį – turi numatyti, kas gali sugesti, ir turėti tam pakaitalą“, – sako B. Vanagas. Be to, kadangi visa technika į Saudo Arabiją keliauja jūra, bolidas ir visos atsarginės dalys yra specialiai konservuojamos, kad jų nepaveiktų drėgmė ir sūrus oras.

Visam šiam procesui „Gurtam Toyota GazooRacing Baltics“ komanda ruošėsi visą vasarą, sėkmingai dalyvaudama keturiuose FIA Europos bajų taurės etapuose. Šios varžybos buvo ne tik kova dėl rezultato, bet ir generalinė repeticija prieš 2026-ųjų Dakarą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Benediktas Vanagas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
100 dienų iki Dakaro: Benediktas Vanagas pasiruošimą prilygino šuoliui parašiutu (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų