100 dienų iki Dakaro: Benediktas Vanagas pasiruošimą prilygino šuoliui parašiutu

„Kai lieka šimtas metrų – žemė pradeda artėti nesuvokiamu greičiu ir ateina suvokimas, kad į ją neišvengiamai atsitrenksi“, – sako lenktynininkas. Tai metas, kai romantiką pakeičia realybė ir milžiniškas darbų sąrašas.
Pasak B. Vanago, būtent 100 dienų riba yra psichologinis lūžis. „Smegenyse užsidega raudona lemputė – supranti, kad vos po devynių savaičių technika jau turi būti Barselonos uoste, kad laiku pasiektų Saudo Arabiją“, – teigia jis.
Intrigos netrūksta ir pačioje komandoje. „Vienas iš neatsakytų mūsų ekipažo klausimų – kas bus šturmanas?“ – atskleidžia B. Vanagas. Taip pat jam įdomu, ar Lietuvai pavyks išlaikyti neoficialų daugiausiai dalyvių turinčios valstybės titulą. „Žinau, kad bus ir naujų, nematytų veidų, bet tegul jie pasisako patys“, – mįslingai užsimena sportininkas.
Pasiruošimo ledkalnis: 200 žmonių ir planas C
Pasiruošimas Dakarui – tai milžiniškas ledkalnis, kurio matoma tik maža viršūnė. B. Vanago komanda skaičiuoja, kad į visus procesus yra įtraukta apie 200 žmonių ir organizacijų. „Visos grandys turi veikti kaip laikrodis. O kai kažkas vyksta ne pagal planą, o taip nutinka beveik visada, privalai turėti planą B ir C“, – pabrėžia jis.
Artėjantis Dakaras B. Vanagui bus jau keturioliktas. Per tiek metų, pasak jo, pasikeitė ir požiūris. „Kai dalyvauji pirmą kartą – nelabai supranti, į ką veliesi. Antrą kartą „šokti“ jau sunkiau, nes žinai, kas laukia. O vėliau nežinojimą keičia atsakomybė. Važiuoji ne šiaip sau, o turėdamas tikslus ir planą, o tai yra papildomas moralinis krūvis“, – sako aukščiausią rezultatą tarp Baltijos šalių pasiekęs lenktynininkas.
Laikrodžiui tiksint link Dakaro starto, pasiruošimo maratonas pasiekia kulminaciją. Tai ne tik technikos ruošimo, bet ir didžiulės psichologinės įtampos metas. Kaip sako veteranas B. Vanagas, žemė artėja greitai, ir smūgis bus neišvengiamas – belieka jam tinkamai pasiruošti.
