Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

100 dienų iki Dakaro: Benediktas Vanagas pasiruošimą prilygino šuoliui parašiutu

2025-10-02 13:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 13:37

Iki sunkiausio pasaulio bekelės maratono starto likus mažiau nei 100 dienų, Dakaro ralio dalyvių stovykloje įsijungia aukščiausia pavara. Lietuvos Dakaro legenda Benediktas Vanagas šį pasiruošimo etapą prilygina paskutinėms šuolio parašiutu akimirkoms.

Benediktas Vanagas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
7

Iki sunkiausio pasaulio bekelės maratono starto likus mažiau nei 100 dienų, Dakaro ralio dalyvių stovykloje įsijungia aukščiausia pavara. Lietuvos Dakaro legenda Benediktas Vanagas šį pasiruošimo etapą prilygina paskutinėms šuolio parašiutu akimirkoms.

REKLAMA
0

„Kai lieka šimtas metrų – žemė pradeda artėti nesuvokiamu greičiu ir ateina suvokimas, kad į ją neišvengiamai atsitrenksi“, – sako lenktynininkas. Tai metas, kai romantiką pakeičia realybė ir milžiniškas darbų sąrašas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

B. Vanagas Dakaro ralyje
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. B. Vanagas Dakaro ralyje

Pasak B. Vanago, būtent 100 dienų riba yra psichologinis lūžis. „Smegenyse užsidega raudona lemputė – supranti, kad vos po devynių savaičių technika jau turi būti Barselonos uoste, kad laiku pasiektų Saudo Arabiją“, – teigia jis.

REKLAMA

Intrigos netrūksta ir pačioje komandoje. „Vienas iš neatsakytų mūsų ekipažo klausimų – kas bus šturmanas?“ – atskleidžia B. Vanagas. Taip pat jam įdomu, ar Lietuvai pavyks išlaikyti neoficialų daugiausiai dalyvių turinčios valstybės titulą. „Žinau, kad bus ir naujų, nematytų veidų, bet tegul jie pasisako patys“, – mįslingai užsimena sportininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasiruošimo ledkalnis: 200 žmonių ir planas C

Pasiruošimas Dakarui – tai milžiniškas ledkalnis, kurio matoma tik maža viršūnė. B. Vanago komanda skaičiuoja, kad į visus procesus yra įtraukta apie 200 žmonių ir organizacijų. „Visos grandys turi veikti kaip laikrodis. O kai kažkas vyksta ne pagal planą, o taip nutinka beveik visada, privalai turėti planą B ir C“, – pabrėžia jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Artėjantis Dakaras B. Vanagui bus jau keturioliktas. Per tiek metų, pasak jo, pasikeitė ir požiūris. „Kai dalyvauji pirmą kartą – nelabai supranti, į ką veliesi. Antrą kartą „šokti“ jau sunkiau, nes žinai, kas laukia. O vėliau nežinojimą keičia atsakomybė. Važiuoji ne šiaip sau, o turėdamas tikslus ir planą, o tai yra papildomas moralinis krūvis“, – sako aukščiausią rezultatą tarp Baltijos šalių pasiekęs lenktynininkas.

Laikrodžiui tiksint link Dakaro starto, pasiruošimo maratonas pasiekia kulminaciją. Tai ne tik technikos ruošimo, bet ir didžiulės psichologinės įtampos metas. Kaip sako veteranas B. Vanagas, žemė artėja greitai, ir smūgis bus neišvengiamas – belieka jam tinkamai pasiruošti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų