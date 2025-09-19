Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Lenktynininkas Benediktas Vanagas stojo prieš teismą: kaltės nepripažįsta

2025-09-19 12:37 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 12:37

Kreditiniu sukčiavimu kaltinamas lenktynininkas Benediktas Vanagas kaltės nepripažįsta, tačiau parodymus teismui duos. Žinomas sportininkas penktadienį stojo prieš Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl kaltinimų apgaule įgijus europinę paramą. 

Benediktas Vanagas. ELTA / Jonas Balčiūnas

Kreditiniu sukčiavimu kaltinamas lenktynininkas Benediktas Vanagas kaltės nepripažįsta, tačiau parodymus teismui duos. Žinomas sportininkas penktadienį stojo prieš Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl kaltinimų apgaule įgijus europinę paramą. 

REKLAMA
0

Europos prokuratūra rugpjūtį pranešė, kad perdavė baudžiamąją bylą dėl daugiau nei 150 tūkst. eurų vertės projekto, skirto mobilioms automobilių remonto paslaugoms kaimo vietovėse.  Projektas buvo finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal kaltinamąjį aktą, kaltinamasis įtariamas bendradarbiavęs su bendrininku, kad gautų lėšas. Be B. Vanago kaltinimų teisme sulaukė jo vadovaujama viešoji įstaiga „Nacionalinis automobilių klubas“. Kartu su sportininku teisiama ir įmonės „Gerdista“ vadovė Goda Mankutė.

REKLAMA
REKLAMA

Jei kaltinamieji bus pripažinti kaltais, jiems gresia bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

REKLAMA

„Nors projektas buvo pristatytas kaip skirtas mobiliųjų automobilių paslaugoms sukurti, kaltinamieji tariamai naudojo įrangą, įskaitant didelės vertės transporto priemones ir kitą specializuotą įrangą, asmeniniais tikslais, konkrečiai įtariamojo dalyvavimui automobilių lenktynėse, įskaitant Dakaro ralį“, – perduodant bylą teismui skelbė Europos prokuratūra.

REKLAMA
REKLAMA

Per pirmąjį teisminį posėdį buvo išklausytas prokuroro kaltinamasis aktas, Eltą informavo teismo atstovas Giedrius Janonis.

Kitas posėdis vyks sausio 22 dieną.

Europos prokuratūra yra nepriklausoma Europos Sąjungos prokuratūra. Ji yra atsakinga už ES finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

48 metų B. Vanagas yra vienas universaliausių lenktynininkų Baltijos šalyse, pasiekęs aukštų rezultatų ralio, žiedinių lenktynių, ralio maratonų ir bekelės varžybų trasose. 

Sportininkas dažniausiai dalyvauja Dakaro ralio varžybose. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų