  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Benedikto Vanago kelionė Europos taurėje baigėsi: kas laukia toliau?

2025-09-11 12:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 12:40

FIA Europos bajų taurės etapai „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandai serviravo netikėtumų ir šaltų dušų. Šiai akimirkai Benedikto Vanago ekipažas FIA Europos taurę palieka būdami lyderiais Ultimate kategorijoje ir 2-oje vietoje absoliučioje įskaitoje.

„Baja Poland“ | Vytauto Pilkausko nuotr.

0

9 FIA Europos bajų taurės etapai turi 6 įskaitinius etapus – per du mėnesius B. Vanago ir A. Paliukėno ekipažas įveikė 4 jų. Komandos turnyrinėje „kišenėje“: Italija, Ispanija, Vengrija ir Lenkija. Iš devynių liepos-rugpjūčio savaičių – penkios buvo pilnai darbinės, mėnesį komanda dirbo be laisvadienių. Ant svarstymų stalo buvo galimybė važiuoti dar du etapus Portugalijoje.

Klaidos yra gerai, jei išmoksti pamoką

„Realiai mūsų pasiektas greitis ir įdirbis leistų svarstyti Europos taurės laimėjimą spalio pabaigoje. Kodėl stabdome? Dvi priežastys. Pirmiausia, turime atsakingai pasiruošti Dakarui tiek techniškai, tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Baja lenktynės atimtų nemažai energijos ir dėmesio. Taip pat, intensyviame pasiruošimo, kelionių, logistikos, iššūkių sraute pastebėjome spragų komandoje. Lenktynių intensyvumas kristalizavo suvokimą, kad su esamais resursais ir tęsdami bajų programą nepasieksime Dakaro tikslų, kurie, visgi, yra mūsų prioritetas. Todėl pereiname į kitą pasiruošimo fazę“, – dalinasi B. Vanagas, geriausią absoliutų Dakaro rezultatą Baltijos šalyse pasiekęs pilotas.

Dienos pabaigoje laimi ne tie, kurie nedaro klaidų, o tie, kurie iš jų pasisemia išminties. Iššūkiai ir klaidos tiek sporte, tiek kitose gyvenimo srityse – neišvengiamas dalykas. Tik vieni renkasi tai ignoruoti ir rodyti tik gražiąją savo pusę, o kiti renkasi atvirumą ir drąsą apie tai kalbėti.

Kas toliau?

Didžiausias vasaros „pratybų“ pasiekimas – pavyko sugeneruoti konkurencingą greitį. Tai leis siekti aukščiausių pozicijų tolimesniuose startuose. Kodėl tai pratybos, o ne treniruotė? Pratybos savo prigimtimi yra pastangos atkurti maksimaliai autentiškas sąlygas. Vienas bajos etapas yra tarsi pora Dakaro dienų, o visos taurės lenktynės – visa Dakaro distancija. „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandos tikslas vienintelis – pasiruošti garsiausioms ir sunkiausioms pasaulyje bekelės lenktynėms.

„Lenktynių intensyvumas man patiko. Drauge su Aisvydu išvystėme ne tik konkurencingą greitį, bet ir radome tarpusavio supratimą – piloto ir šturmano susikalbėjimas yra dalis greičio sėkmės. Taip pat atšviežinome sportinę formą. Lenktynėse visai kaip krepšinyje – reikia nuolat treniruotis. Komanda gavo išbandymų, tiksliau, informacijos, kurią išanalizavus, pamokas galime paversti patirtimi. Kas dabar? Dabar analizė, nelengvi sprendimai ir neriame į pagrindinę Didžiojo projekto pasiruošimo fazę“, – dalinasi Dakaro legenda B. Vanagas.

Iškalbinga lenktynių aritmetika

• 12 dienų ekipažas praleido greičio ruožuose.

• 174 dienas komanda praleido už Lietuvos ribų.

• 70 skrydžių.

• ~ 2.000 kilometrų „Hilux“ bolidas įveikė greičio ruožuose.

• ~ 18.000 kilometrų įveikta paprastais automobiliais komandai vykstant į lenktynes.

• 50 ratų „Black Hawk'ui“.

• 3 podiumai Europos taurėje.

