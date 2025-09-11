„Warner Bros. Discovery“ transliuos 2025 m. pasaulio lengvosios atletikos čempionatą

WBD ir EBU pasirašė neeksliuzyvinę sutartį, kuri galioja 45 Europos rinkose (išskyrus Šiaurės šalis ir Lenkiją). WBD kanalais bus transliuojama 30 valandų tiesioginių transliacijų, taip pat svarbiausių dienos akimirkų programa. „Eurosport“ kanalas užtikrins transliacijas iki 20 kalbų, o WBD srautinių paslaugų prenumeratoriai galės žiūrėti 50 tiesioginių rungčių transliacijų per „HBO Max“ ir „discovery+“.
Lengvosios atletikos žvaigždės susitinka Tokijuje
20-asis Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas vyks 2025 m. rugsėjo 13-21 d. Tokijo Nacionaliniame stadione Japonijoje, kuris buvo atstatytas 2020 m. Tokijo olimpinėms žaidynėms. Varžybose dalyvaus daugiau nei 2 tūkst. sportininkų iš beveik 200 šalių, kurie varžysis net 49 rungtyse. Tarp ryškiausių žvaigždžių – olimpinis 100 metrų bėgimo čempionas Noah Lyles (JAV), pasaulio šuolio su kartimi rekordininkas Mondo Duplantis (Švedija) ir 400 metrų bėgikė, olimpinė estafetės čempionė Femke Bol (Nyderlandai). Visi šie sportininkai pasirengę ginti pasaulio čempionų titulus Tokijuje.
„Lengvoji atletika klesti dėl išskirtinio sportininkų talento ir didžiulio potencialo, o pasaulinės žvaigždės savo pasiekimais šį sportą pakelia į iki šiol neregėtas aukštumas. Kartu su EBU suteiksime sirgaliams dar daugiau galimybių stebėti mėgstamus sportininkus. Transliuodami 2025 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatą ir kitą aukščiausios kokybės sporto turinį mūsų kanaluose ir platformose, mes pasakojame sportininkų istorijas tarp olimpinių ciklų ir padedame šiam sportui augti ir pasiekti naujas auditorijas“, – sako „WBD Sport Europe“ vykdomasis prezidentas Scottas Youngas.
Pasaulio lengvosios atletikos prezidentas Sebastianas Coe priduria: „Džiaugiamės, kad praėjus dvejiems metams po puikios „Eurosport“ transliacijos iš Budapešto, „Warner Bros. Discovery“ vėl yra mūsų pasaulio čempionatų transliuotojų partnerių sąraše. Dabar gerbėjai visoje Europoje galės stebėti devynias dienas trunkančias kovas Tokijuje, o tai padės plėsti šio sporto populiarumą.“
WBD ir EBU partnerystė tęsiasi
WBD ir EBU bendradarbiauja jau seniai, siekdamos milijonams žiūrovų visoje Europoje transliuoti didžiausių pasaulio lengvosios atletikos varžybų tiesiogines transliacijas ir suteikti geriausias galimybes sporto gerbėjams stebėti šį sportą. Pavyzdžiui, 2023 m. WBD Pasaulio čempionatą Budapešte transliavo 45 rinkose. Taip pat Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) suteikė teises „Warner Bros. Discovery“ (WBD) ir Europos transliuotojų sąjungai (EBU) 2026–2032 m. laikotarpiui, todėl WBD transliuos visas lengvosios atletikos rungtis tiek 2028 m. Los Andželo, tiek 2032 m. Brisbeno olimpinėse žaidynėse.
2025 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionato transliacijos Lietuvoje pasiekiamos „HBO Max“ platformoje ir per išskirtinį partnerį „Go3“, „Eurosport“ kanalu bei „discovery+“ platformoje, prieinamoje per „Telia Play“.
