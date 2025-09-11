Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos WU-17 futbolo rinktinė draugiškose rungtynėse pranoko „Hegelmann“ futbolininkes

2025-09-11 12:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 12:31

Europos čempionato atrankai besirengianti Lietuvos merginų iki 17 metų rinktinė trečiadienio vakarą sužaidė kontrolines rungtynes su moterų A lygos klubu.

Lietuvos WU-17 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Europos čempionato atrankai besirengianti Lietuvos merginų iki 17 metų rinktinė trečiadienio vakarą sužaidė kontrolines rungtynes su moterų A lygos klubu.

REKLAMA
0

Vadimo Carabetchi auklėtinės Kaune išbandė jėgas su aukščiausios moterų A lygos atstovėmis Kauno rajono „Hegelmann“ ir jas nugalėjo 3:2.

Priminsime, kad šios rungtynės skirtos toliau rengtis Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris lapkričio pradžioje vyks Maltoje. Ten lietuvaitės žais su Švedijos ir Maltos bendraamžėmis. Į A divizioną pakils visų grupių laimėtojos bei viena geriausia antrą vietą užėmusi komanda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos rinktinės gretose įvarčiais pasižymėjo pirmame kėlinyje mušusios Goda Smailytė (9 min.) bei Agata Marija Kairytė (35 min.), po pertraukos vieną tikslų smūgį pridėjo ir Shantale Korol (58 min.).

REKLAMA
REKLAMA

Draugiškų rungtynių statistika

Lietuvos merginų U17 rinktinė – Kauno rajono „Hegelmann“ 3:2;

LFF Kauno treniruočių centro stadionas; teisėja – Lina Skladaitytė;

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ieva Kaminskaitė, Ugnė Gruodytė (46 min. Miglė Šilobritaitė), Aleksandra Samoilenko (60 min. Vanesa Gaudutytė), Aušrinė Jankūnaitė (45 min. Emilija Bartkevičiūtė), Goda Smailytė (45 min. Iveta Kalvytė), Elena Ostrauskaitė, Grytė Vaisbrodė (65 min. Elizabeth Aleksandra Dudka), Augustė Augėnaitė, Justina Blaževičiūtė (45 min. Adelė Stalnionytė), Agata Marija Kairytė (70 min. Shantale Korol), Adriana Bystronovskaja (45 min. Elija Kisieliauskaitė).

Atsargoje: Gustė Morkulytė, Dinara Rimkevičiūtė.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų