Lietuvos WU-17 futbolo rinktinė draugiškose rungtynėse pranoko „Hegelmann“ futbolininkes

Vadimo Carabetchi auklėtinės Kaune išbandė jėgas su aukščiausios moterų A lygos atstovėmis Kauno rajono „Hegelmann“ ir jas nugalėjo 3:2.
Priminsime, kad šios rungtynės skirtos toliau rengtis Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris lapkričio pradžioje vyks Maltoje. Ten lietuvaitės žais su Švedijos ir Maltos bendraamžėmis. Į A divizioną pakils visų grupių laimėtojos bei viena geriausia antrą vietą užėmusi komanda.
Lietuvos rinktinės gretose įvarčiais pasižymėjo pirmame kėlinyje mušusios Goda Smailytė (9 min.) bei Agata Marija Kairytė (35 min.), po pertraukos vieną tikslų smūgį pridėjo ir Shantale Korol (58 min.).
Draugiškų rungtynių statistika
Lietuvos merginų U17 rinktinė – Kauno rajono „Hegelmann“ 3:2;
LFF Kauno treniruočių centro stadionas; teisėja – Lina Skladaitytė;
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ieva Kaminskaitė, Ugnė Gruodytė (46 min. Miglė Šilobritaitė), Aleksandra Samoilenko (60 min. Vanesa Gaudutytė), Aušrinė Jankūnaitė (45 min. Emilija Bartkevičiūtė), Goda Smailytė (45 min. Iveta Kalvytė), Elena Ostrauskaitė, Grytė Vaisbrodė (65 min. Elizabeth Aleksandra Dudka), Augustė Augėnaitė, Justina Blaževičiūtė (45 min. Adelė Stalnionytė), Agata Marija Kairytė (70 min. Shantale Korol), Adriana Bystronovskaja (45 min. Elija Kisieliauskaitė).
Atsargoje: Gustė Morkulytė, Dinara Rimkevičiūtė.
