Mačą su Lietuva prisiminęs R.Lomažas: Banchi nepaklausė patarimo dėl gynybos

R.Lomažas interviu „11lv TV“ atskleidė, kad vyriausiasis treneris Luca Banchi nepaklausė patarimų dėl gynybos sistemos, kuri galėjo pakeisti mačo tėkmę.
„Reikia sutikti, kad Kurtinaitis laimėjo taktinę dvikovą. Nemanau, kad pralaimėjome dėl energijos ar fizinės kovos. Šį kartą mus pranoko taktiškai. Nesugebėjome rasti tinkamų sprendimų, jiems viskas pavyko pernelyg lengvai.
Žanis Peineris sakė, kad susikeitimas ginamaisiais buvo efektyviausia mūsų gynybos sistema, bet Banchi jos nenaudojo. Šią gynybą buvo galima taikyti dažniau, bet treneris vis bandė išvengti šio sprendimą, nes saugojo Kristapą Porzingį“, – sakė R.Lomažas.
R.Lomažas atskleidė, kad buvo už tai, kad rinktinės vairą perimtų latvis Janis Gailitis, tačiau į jo ir dar kelių žaidėjų norus nebuvo įsiklausyta – italą pakeis ispanas Sito Alonso.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!