Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Paaiškėjo galutinė Lietuvos rinktinės vieta Europos čempionate

2025-09-10 23:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 23:15

Europos krepšinio čempionate baigėsi ketvirtfinalio etapas, po kurio paaiškėjo iškritusių komandų rikiuotė.

Lietuviai liko penkti (BNS nuotr.)

Europos krepšinio čempionate baigėsi ketvirtfinalio etapas, po kurio paaiškėjo iškritusių komandų rikiuotė.

REKLAMA
0

Lietuvos rinktinė, kuri krito prieš Graikiją, čempionate liko penktoje pozicijoje. Iškart už jos – Slovėnijos krepšininkai. Septintąją vietą užėmė Lenkija, o aštuntąją – Sakartvelas.

Pirmojo ketverto vietas išsidalins Vokietija, Turkija, Suomija ir Graikija.

Kitų rinktinių rikiuotė:

9. Prancūzija (1 vieta grupėje, 4/1, 70)

10. Serbija (2 vieta grupėje, 4/1, 66)

11. Italija (2 vieta grupėje, 4/1, 63)

12. Latvija (3 vieta grupėje, 3/2, 28)

13. Bosnija ir Hercegovina (3 vieta grupėje, 3/2, 0)

14. Izraelis (4 vieta grupėje, 3/2, 16)

15. Portugalija (4 vieta grupėje, 2/3, -53)

16. Švedija (4 vieta grupėje, 1/4, -15)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų