Paaiškėjo galutinė Lietuvos rinktinės vieta Europos čempionate

Lietuvos rinktinė, kuri krito prieš Graikiją, čempionate liko penktoje pozicijoje. Iškart už jos – Slovėnijos krepšininkai. Septintąją vietą užėmė Lenkija, o aštuntąją – Sakartvelas.
Pirmojo ketverto vietas išsidalins Vokietija, Turkija, Suomija ir Graikija.
Kitų rinktinių rikiuotė:
9. Prancūzija (1 vieta grupėje, 4/1, 70)
10. Serbija (2 vieta grupėje, 4/1, 66)
11. Italija (2 vieta grupėje, 4/1, 63)
12. Latvija (3 vieta grupėje, 3/2, 28)
13. Bosnija ir Hercegovina (3 vieta grupėje, 3/2, 0)
14. Izraelis (4 vieta grupėje, 3/2, 16)
15. Portugalija (4 vieta grupėje, 2/3, -53)
16. Švedija (4 vieta grupėje, 1/4, -15)
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!