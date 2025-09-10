Teisėjams pretenzijas bėręs slovėnų treneris: skauda būti negerbiamiems

Po susitikimo tiek treneris Aleksandras Sekuličius, tiek Klemenas Prepeličius atvirai reiškė nepasitenkinimą arbitru darbu. Vokiečiai metė 37 baudas, slovėnai – 25.
„Galiu kalbėti apie dalykus, kurie pradėjo vykti nuo pirmos minutės. Keisti dalykai. Jaučiuosi blogai dėl žaidėjų. Žinau, kad turime superžvaigždę Luką, bet kitiems aplink jį nėra lengva. Būti tokiems negerbiamiems kaip šiandien, skauda. Skauda matyti, kaip žaidėjai dabar kenčia rūbinėje, nes žaidėme gerą krepšinį ir buvome stiprus priešininkas.
Turbūt turiu atsiprašyti už tai, kad esame tokia purvina komanda, tiek kartų prasižengėme paskutiniame kėlinyje. Didžiuojuosi vaikinais. Jei galėčiau visus juos 12 atvesti čia ir paploti, tai padaryčiau. Žaidėme prieš geriausią komandą čempionate – Vokietiją. Pirmauti didesnę mačo dalį reiškia daug. Gaila, nepasisekė, bet galime palikti čempionatą pakeltomis galvomis. Ne visi rungtynių dalyviai gali tai padaryti“, – sakė slovėnų strategas A.Sekuličius.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!