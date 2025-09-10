Teisėjų nekaltinęs T.Shengelia: esu nusivylęs savimi, kad varžovų nepasveikinau aikštėje

Po rungtynių Tornike Shengelia, kuris buvo išvarytas dėl nesportinės ir techninės pražangos, apgailestavo, jog jam mačas baigėsi taip. Tačiau teisėjų kartvelas nekaltino.
„Jei norite, kad pasakyčiau, kad pralaimėjome dėl teisėjų, taip nėra. Mus nugalėjo. Ar buvo momentų, kurie atrodė neteisingi? Taip, bet ne dėl to pralaimėjome. Suomiai buvo geresni. Esu nusivylęs savimi, kad neturėjau šanso pasveikinti trenerio Lassi ir Suomijos komandos aikštelėje. Tai vienintelis dalykas, kurio gailiuosi. Bet tai ne dėl teisėjų“, – sakė T.Shengelia.
