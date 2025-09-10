Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Teisėjų nekaltinęs T.Shengelia: esu nusivylęs savimi, kad varžovų nepasveikinau aikštėje

2025-09-10 19:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 19:26

Sakartvelo rinktinė baigė pasirodymą Europos čempionate, nes ketvirtfinalyje krito prieš suomius.

T.Shengelia buvo išvarytas (FIBA nuotr.)

Sakartvelo rinktinė baigė pasirodymą Europos čempionate, nes ketvirtfinalyje krito prieš suomius.

0

Po rungtynių Tornike Shengelia, kuris buvo išvarytas dėl nesportinės ir techninės pražangos, apgailestavo, jog jam mačas baigėsi taip. Tačiau teisėjų kartvelas nekaltino.

„Jei norite, kad pasakyčiau, kad pralaimėjome dėl teisėjų, taip nėra. Mus nugalėjo. Ar buvo momentų, kurie atrodė neteisingi? Taip, bet ne dėl to pralaimėjome. Suomiai buvo geresni. Esu nusivylęs savimi, kad neturėjau šanso pasveikinti trenerio Lassi ir Suomijos komandos aikštelėje. Tai vienintelis dalykas, kurio gailiuosi. Bet tai ne dėl teisėjų“, – sakė T.Shengelia.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

