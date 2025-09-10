Stephenas Lee po 12 metų diskvalifikacijos sugrįžo į snukerį: buvusį elitinį žaidėją „smaugia“ skolos

Dabar jau 50-ies sulaukęs S. Lee sužaidė parodomąjį 6 raudonų rutulių formato mačą prieš Jamesą Wattaną. S. Lee tą mačą laimėjo rezultatu 2:1, o vienu priėjimu prie stalo sužaidė 46 taškų seriją.
Anglo žaidimas fanams paliko neblogą įspūdį ir jie išreiškė viltį, kad S. Lee galėtų sugrįžti į profesionalų turą.
Problema ta, kad anglas yra skolingas Pasaulinei profesionalaus biliardo ir snukerio asociacijai (WPBSA) 125 000 svarų sterlingų teismo išlaidų, susijusių su ankstesniais bylinėjimaisi ir nesėkmingais apeliacijų bandymais. Pasak „SnookerHQ“, šios sumos grąžinimas yra būtina sąlyga norint sugrįžti į sportą.
ar 2012 metais S.Lee buvo uždrausta dalyvauti bet kokiuose WPBSA organizuojamuose ar susijusiuose turnyruose.
Viskas prasidėjo po to, kai du lažybų organizatoriai pranešė apie įtartinus lažybų modelius 2012 metų „Premier“ lygos mače prieš Johną Higginsą, kurį S.Lee pralaimėjo 2:4.
WPBSA pradėjo tyrimą dėl šių mačų ir netrukus pateikė kaltinimus dar dėl septynių kitų, įskaitant vieną 2009 metų pasaulio čempionato mačą.
Rugsėjį vyko posėdis dėl šių kaltinimų (išskyrus „Premier“ lygos mačų, kurių WPBSA nenagrinėjo), ir S.Lee buvo pripažintas kaltu dėl septynių mačų baigties įtakos 2008 ir 2009 metais.
WPBSA nustatė, kad vienos iš tirtų mačų – 2008 metų Maltos taurės grupės etapas – nebuvo klastotos. Tačiau jis buvo pripažintas kaltu dėl „mokėjimų priėmimo už rungtynių baigties įtaką“ dėl kitų septynių mačų, įskaitant jo 4:10 pralaimėjimą Ryanui Day 2009 metų pasaulio čempionate.
Tribunolas padarė išvadą, kad S.Lee bendradarbiavo su trimis skirtingomis grupėmis, kurios lažinosi įvairiose platformose dėl tikslių rezultatų baigčių mačuose, kuriuose jis dalyvavo.
BBC Sport teigimu, tribunolas nustatė, kad S.Lee sąmoningai pralaimėjo mačus prieš Keną Doherty ir Marcą Fu 2008 metų Maltos taurėje ir sutiko pralaimėti pirmąjį „frame’ą“ prieš Stepheną Hendry bei Marką Kingą 2008 metų Didžiosios Britanijos čempionate.
Taip pat buvo nustatyta, kad S.Lee pralaimėjo mačus iš anksto nustatytu rezultatu prieš Neilą Robertsoną 2008 metų Maltos taurėje ir 2009 metų Kinijos „Open“ turnyre prieš Marką Selby.
Galiausiai buvo nustatyta, kad jis sąmoningai pralaimėjo minėtą pasaulio čempionato mačą prieš Ryaną Day.
Nebuvo jokių įrodymų, kad kiti žaidėjai žinojo apie S.Lee veiksmus.
Vėliau S.Lee pateikė apeliaciją dėl tribunolo išvadų, sankcijų ir priteistų išlaidų, tačiau ji buvo atmesta 2014 metų gegužę.
