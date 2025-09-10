Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos moterų softbolo rinktinė Europos čempionate po atkaklios kovos pralaimėjo Slovakijai

2025-09-10 16:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 16:19

Čekijoje tęsiasi Europos moterų softbolo čempionatas, kuriame dalyvauja ir Lietuvos rinktinė.

WBSC nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Čekijoje tęsiasi Europos moterų softbolo čempionatas, kuriame dalyvauja ir Lietuvos rinktinė.

0

G grupės antrajame ture trečiadienį lietuvės po įtemptos 7 kėlinukų kovos 5:8 pralaimėjo Slovakijai. Lietuvės pirmavo iki trečiojo kėlinio (2:0), kai varžovės pelnė 4 taškus be atsako (2:4). Po 5-ojo kėlinuko komandas beskyrė taškas (5:6), bet dar labiau priartėti prie varžovių mūsiškėms nepavyko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2 taškus Lietuvos rinktinei pelnė Nomeda Neverauskaitė, po 1 – Kira Baitiul, Guoda Aleksandravičiūtė ir Gerda Vikulovaitė. Rinktinės lyderė N. Neverauskaitė be keitimų žaidė metikės pozicijoje ir pasižymėjo 8 „strike outais“.

Lietuva (1-1) G grupėje nukrito į 3-ią vietą. Penktadienį lietuvės susitiks su grupės lydere Suomijos rinktine (2-0).

Softbolas nuo 2028 m. vėl bus įtrauktas į olimpinių žaidynių programą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

