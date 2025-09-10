Lietuvos moterų softbolo rinktinė Europos čempionate po atkaklios kovos pralaimėjo Slovakijai

G grupės antrajame ture trečiadienį lietuvės po įtemptos 7 kėlinukų kovos 5:8 pralaimėjo Slovakijai. Lietuvės pirmavo iki trečiojo kėlinio (2:0), kai varžovės pelnė 4 taškus be atsako (2:4). Po 5-ojo kėlinuko komandas beskyrė taškas (5:6), bet dar labiau priartėti prie varžovių mūsiškėms nepavyko.
2 taškus Lietuvos rinktinei pelnė Nomeda Neverauskaitė, po 1 – Kira Baitiul, Guoda Aleksandravičiūtė ir Gerda Vikulovaitė. Rinktinės lyderė N. Neverauskaitė be keitimų žaidė metikės pozicijoje ir pasižymėjo 8 „strike outais“.
Lietuva (1-1) G grupėje nukrito į 3-ią vietą. Penktadienį lietuvės susitiks su grupės lydere Suomijos rinktine (2-0).
Softbolas nuo 2028 m. vėl bus įtrauktas į olimpinių žaidynių programą.
