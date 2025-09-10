Pagerbti tarptautinėse varžybose pasižymėję Panevėžio sporto centro sportininkai

„Labai džiaugiamės ir didžiuojamės sportininkų pasiektais rezultatais. Šie pasiekimai tarptautinėse arenose tik dar kartą įrodo, kad ugdome stiprias ir motyvuotas asmenybes. Tokie rezultatai – tai ne tik talentas, bet ir ilgos valandos sunkaus darbo, atkaklumo bei nuoseklaus trenerių ir sportininkų bendradarbiavimo. Dėkojame visiems, prisidedantiems prie šios sėkmės: treneriams, tėvams, visai sporto bendruomenei. Linkime sportininkams ir toliau siekti aukštumų, o jų pavyzdys tegul įkvepia ir kitus tikėti savimi bei drąsiai eiti pasirinktu keliu“, – sako Panevėžio sporto centro direktorius Saulius Raziūnas.
Renginio metu padėkos įteiktos U16 Lietuvos merginų krepšinio rinktinės narėms Gabijai Galvanauskaitei, Godai Gurevičiūtei, Marijai Šiškinaitei bei jų trenerei Ilonai Rimšienei už Turkijoje iškovotą aukso medalį Europos U16 čempionato B divizione. Panevėžietė, rinktinės lyderė Gabija Galvanauskaitė, šiame čempionate pripažinta geriausia turnyro krepšininke.
Taip pat buvo apdovanoti dviratininkas Dovydas Činga ir jo treneris Anatolijus Novikovas – jaunasis sportininkas Portugalijoje vykusiame Europos jaunių ir jaunimo dviračių treko čempionate iškovojo bronzos medalį.
Miesto vadovės padėka išreikšta ir Estijos sostinėje Taline vykusių 57-ųjų tarptautinių vaikų žaidynių dalyviams. Panevėžio miestui kartu su kitais panevėžiečiais sportininkais atstovavo Panevėžio sporto centro ugdytiniai Kajus Charenka, Benas Drąsutis, Rokas Leikus (dziudo), Martynas Balčiūnas, Matas Gudonis, Tomas Lukoševičius, Rokas Vašėta (krepšinis), Danielius Armokas, Austė Mackevičiūtė bei Ugnė Šteinaitė (lengvoji atletika). Juos lydėjo treneriai Viktorija Barvičiūtė, Paulius Vilkas ir Kęstutis Trumpis.
Dziudo varžybose pirmąsias vietas iškovojo Kajus Charenka (sv. kat. 73 kg) bei Rokas Leikus (sv. kat. 81 kg), trečiąją vietą laimėjo Benas Drąsutis (sv. kat. +81 kg). Kajų Charenką ir Beną Drąsutį treniruoja Kęstutis Trumpis, Roką Leikų – Ieva Klimašauskienė.
Lengvosios atletikos trenerės Viktorijos Barvičiūtės ugdytinė Ugnė Šteinaitė rutulio stūmimo rungtyje įrankį nustūmusi 11 m 67 cm iškovojo trečiąją vietą. Ši sportininkė taip pat varžėsi ir ieties metimo rungtyje (36 m 9 cm), čia lengvaatletė užėmė penktą vietą. Trenerio Gyčio Krivicko ugdytinė Austė Mackevičiūtė peršokusi į 1 m 55 cm aukštį iškeltą kartelę užėmė šeštą vietą. Aidas Armokas dalyvavo 100 m barjeriniame bėgime (15,25 sek.), kuriame lengvaatletis finišavo septintas. Šį sportininką treniruoja Aldona Dobregienė.
3x3 krepšinio varžybose trenerio Justo Četkausko ugdytiniai Martynas Balčiūnas, Matas Gudonis, Tomas Lukoševičius ir Rokas Vašėta įveikę Kauno krepšininkus iškovojo bronzą. Šiuos sportininkus žaidynėse lydėjo treneris Paulius Vilkas.
Ši padėkos popietė – ne tik įvertinimas, bet ir įkvėpimas visiems jauniems sportininkams toliau siekti aukštumų ir garsinti savo miestą bei šalį.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!