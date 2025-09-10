Bjornssonas pagerino pasaulio štangos atkėlimo rekordą – islandui pakluso 510 kg svoris

Įspūdingą pasirodymą surengęs islandas Hafthoras Bjornssonas atkėlė net 510 kg štangą ir 5 kg pagerino sau priklausiusį planetos rekordą. Islandas leido suprasti, kad tai nėra jo galimybių riba, bet jis nusprendė nebandyti kelti dar didesnio svorio, nes jo laukė kitos varžybų rungtys.
„Žmonės manęs vis klausinėjo, ar aš bandysiu pakelti dar didesnį svorį, jei 510 kg štanga man lengvai „paklus“. Atsakymas – ne. Aš noriu laimėti visas varžybas, o ne tik vieną rungtį. Po štangos atkėlimo manęs lauks dar 5 rungtys, turiu elgtis protingai“, – sakė H. Bjornssonas.
Islando taktika pasiteisino. Per likusias rungtis jis susikrautos persvaros neišbarstė, surinko 58,5 tšk. ir tapo „Giants Live World Open“ nugalėtoju.
H. Bjornssonas savo fanams dar atskleidė, ką kasdien valgo pusryčiams.
„Pusryčiams valgau bulves – tiek saldžiąsias, tiek įprastas, kiaušinius, ryžius, graikišką jogurtą, avižinių dribsnių košę su mėlynėmis bei išgeriu apelsinų sulčių. Varžybų rytą mano valgiaraštis lieka toks pat“, – pridėjo islandas.
