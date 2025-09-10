Vokiečiai atlaikė rimtą slovėnų iššūkį: žengė į pusfinalį

Pirmajame kėlinyje prabėgus kiek daugiau nei 5 minutėms vokiečiai dar pirmavo (15:11), bet slovėnų spurtas 11:2 leido išsiveržti į priekį – 22:17. Maža to, Slovėnijos rinktinė ir kėlinį baigė 7 taškais be atsako ir susikrovė dviženklį pranašumą – 32:21.
Antrąjį ketvirtį vokiečiai pradėjo sėkmingai ir per 4 minutes gerokai sumažino savo atsilikimą – 29:34. Nors slovėnai atsakė sėkminga ataka (36:29), vokiečiai pelnė dar 5 taškus – 34:36. Likus rungtyniauti kiek daugiau nei 3 minutes Vokietija jau lygino rezultatą – 39:39. Vis dėlto Slovėnija atsilaikė ir sugebėjo atitrūkti 6 taškais, kurie buvo jų atsargoje ir sužaidus pusę susitikimo – 51:45.
Po didžiosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė – toliau iniciatyvą buvo slovėnų pusėje. Nepaisant to, kad Luka Dončičius anksti gavo ketvirtąją pražangą, jis liko ant parketo ir padėjo savo komandai išlaikyti 4–7 taškų persvarą, kurią metimu iš vidurio Tristanas Da Silva kiek sumažino – 70:74.
Lemiamą ketvirtį Vokietija pradėjo 7 taškais be atsako ir po ilgos pertraukos persvėrė rezultatą savo naudai – 77:74. Vokiečiams ėmus kontroliuoti situaciją, slovėnai surengė kelias atakas ir išsiveržė į priekį – 86:85. Tiesa, tuomet Vokietija truktelėjo į priekį (92:87), o prasidedant paskutinei minutei įgijo 7 taškų pranašumą (96:89), kuris ir išsprendė viską šiame mače.
Vokietija: Franzas Wagneris 23 (5/17 metimai, 7 atk. kam.), Dennisas Schroderis 20 (1/9 tritaškiai, 7 rez. perd.), Danielis Theisas 15 (9 atk. kam.), Maodo Lo 11, Johannesas Thiemannas 8.
Slovėnija: Luka Dončičius 39 (5/16 tritaškiai, 10 atk. kam., 7 rez. perd., 36 naud. bal.), Klemenas Prepeličius 13 (3/10 tritaškiai), Gregoras Hrovatas 11, Martinas Krampeljis 9.
Komentatoriai sirgo už vokietija tokiu komentatoriu nereikia.
Vokietija nuliai teisėjai juos ištraukė.