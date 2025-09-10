Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
34
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Vokiečiai atlaikė rimtą slovėnų iššūkį: žengė į pusfinalį

2025-09-10 20:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 20:00

Europos čempionato ketvirtfinalio rungtynėse Vokietijos rinktinė 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17) nugalėjo Slovėnijos krepšininkus ir žengė į pusfinalį, kur susitiks su Suomija.

Europos čempionato ketvirtfinalio rungtynėse Vokietijos rinktinė 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17) nugalėjo Slovėnijos krepšininkus ir žengė į pusfinalį, kur susitiks su Suomija.

REKLAMA
34

Pirmajame kėlinyje prabėgus kiek daugiau nei 5 minutėms vokiečiai dar pirmavo (15:11), bet slovėnų spurtas 11:2 leido išsiveržti į priekį – 22:17. Maža to, Slovėnijos rinktinė ir kėlinį baigė 7 taškais be atsako ir susikrovė dviženklį pranašumą – 32:21.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrąjį ketvirtį vokiečiai pradėjo sėkmingai ir per 4 minutes gerokai sumažino savo atsilikimą – 29:34. Nors slovėnai atsakė sėkminga ataka (36:29), vokiečiai pelnė dar 5 taškus – 34:36. Likus rungtyniauti kiek daugiau nei 3 minutes Vokietija jau lygino rezultatą – 39:39. Vis dėlto Slovėnija atsilaikė ir sugebėjo atitrūkti 6 taškais, kurie buvo jų atsargoje ir sužaidus pusę susitikimo – 51:45.

REKLAMA
REKLAMA

Po didžiosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė – toliau iniciatyvą buvo slovėnų pusėje. Nepaisant to, kad Luka Dončičius anksti gavo ketvirtąją pražangą, jis liko ant parketo ir padėjo savo komandai išlaikyti 4–7 taškų persvarą, kurią metimu iš vidurio Tristanas Da Silva kiek sumažino – 70:74.

REKLAMA

Lemiamą ketvirtį Vokietija pradėjo 7 taškais be atsako ir po ilgos pertraukos persvėrė rezultatą savo naudai – 77:74. Vokiečiams ėmus kontroliuoti situaciją, slovėnai surengė kelias atakas ir išsiveržė į priekį – 86:85. Tiesa, tuomet Vokietija truktelėjo į priekį (92:87), o prasidedant paskutinei minutei įgijo 7 taškų pranašumą (96:89), kuris ir išsprendė viską šiame mače.

REKLAMA
REKLAMA

Vokietija: Franzas Wagneris 23 (5/17 metimai, 7 atk. kam.), Dennisas Schroderis 20 (1/9 tritaškiai, 7 rez. perd.), Danielis Theisas 15 (9 atk. kam.), Maodo Lo 11, Johannesas Thiemannas 8.

Slovėnija: Luka Dončičius 39 (5/16 tritaškiai, 10 atk. kam., 7 rez. perd., 36 naud. bal.), Klemenas Prepeličius 13 (3/10 tritaškiai), Gregoras Hrovatas 11, Martinas Krampeljis 9.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sakartvelą ištirpdę suomiai keliauja į Europos čempionato pusfinalį (nuotr. FIBA Europe)
Sakartvelą ištirpdę suomiai keliauja į Europos čempionato pusfinalį (16)
Lietuva – Graikija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Ačiū už kovą: Graikija užbaigė Lietuvos kelionę Europos čempionate (293)
Nesustabdomi turkai patiesė lenkus – keliauja į Europos čempionato pusfinalį (21)
Arnas Velička (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Braliukai, nepykit: it liūtai grūmęsi Lietuvos krepšininkai eliminavo Latviją! (225)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
Hansai nešvariu intrigu komanda
Hansai nešvariu intrigu komanda
2025-09-10 23:07
Šlikštus teisėjavimas .Vokiečiai laimi su teisėju pagalba.
Atsakyti
Faktas
Faktas
2025-09-10 23:16

Komentatoriai sirgo už vokietija tokiu komentatoriu nereikia.
Atsakyti
Germanija kaput
Germanija kaput
2025-09-10 23:19
Pagarba Slovėnams ir Lukai Dončiciui.
Vokietija nuliai teisėjai juos ištraukė.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (34)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų