  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Gitano Nausėdos – kreipimasis į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę

2025-09-10 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 10:25

Solidų Europos čempionatą žaidusiai Lietuvos rinktinei nepavyko nutraukti medalių sausros – Rimo Kurtinaičio kariauna ketvirtfinalyje Rygoje atsimušė į Graikijos sieną. Nepaisant pralaimėjimo, lietuviai dėkoja rinktinei už turnyro metu parodytą kovingumą. Po pralaimėjimo Lietuvos krepšininkams žodžius skyrė ir prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda, Lietuvos rinktinė (nuotr. BNS)
84

Nepaisant pralaimėjimo, lietuviai dėkoja rinktinei už turnyro metu parodytą kovingumą. Po pralaimėjimo Lietuvos krepšininkams žodžius skyrė ir prezidentas Gitanas Nausėda.

4

Po patirto pralaimėjimo ketvirtfinalyje prieš Graikijos rinktinę, Lietuvos prezidentas G. Nausėda socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo krepšininkams skirta žinute.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija
(84 nuotr.)
(84 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija

Gitanas Nausėda kreipėsi į Lietuvos rinktinę

„Pasiaukojimas. Ryžtas. Bebaimiškumas. Azartas. Kova iki pabaigos. Vienybė. Komanda. Kartais yra svarbesnių dalykų už pergales. Ačiū Lietuvos rinktinei ir ačiū Rimui Kurtinaičiui subūrusiam tokią ją!“ – socialiniame tinkle rašė G. Nausėda.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kova tarp Lietuvos ir Graikijos baigėsi rezultatu 76:87.

Lietuviai lieko be medalių nuo sidabro 2015-ųjų Europos čempionate, bet graikai siekia nutraukti dar ilgesnę sausrą.

Pastarasis jų medalis – bronza 2009-ųjų Europos pirmenybėse, kai rinktinėje dar nebuvo G. Antetokounmpo.

