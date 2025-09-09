Ačiū už kovą: Graikija užbaigė Lietuvos kelionę Europos čempionate

Lietuvos komanda grupių etape laimėjo ketverias rungtynes ir kartą suklupo prieš Vokietiją, o aštuntfinalyje palaužė Latviją, tačiau Giannio Antetokounmpo traukiamos Graikijos barjeras buvo per aukštas.
Graikų monstras į Lietuvos krepšį suvertė 29 taškus ir atkovojo 6 kamuolius.
Lietuvos rinktinei Jonas Valančiūnas pelnė 24 taškus ir atkovojo net 15 kamuolių. Centro sąskaitoje – 31 naudingumo balas.
Didžiulį smūgį lietuviai sugėrė dar grupių etape, kuomet dėl sunkios kelio traumos neteko lyderio Roko Jokubaičio – mažeikiškiui plyšo kelio raištis ir meniskas.
Ketvirtfinalyje Graikija susitiks su Turkijos komanda, o aikštėje susidurs du įspūdingi NBA talentai – Lietuvą baudęs G. Antetokounmpo ir Alperenas Šengunas.
Lietuviai lieko be medalių nuo sidabro 2015-ųjų Europos čempionate, bet graikai siekia nutraukti dar ilgesnę sausrą. Pastarasis jų medalis – bronza 2009-ųjų Europos pirmenybėse, kai rinktinėje dar nebuvo G. Antetokounmpo.
Lietuva: Jonas Valančiūnas 24 (15 atk. kam., 9/14 dvitaškių), Arnas Velička 12 (3/5 tritaškių, 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Gytis Radzevičius 10 (3/3 dvitaškių), Rokas Giedraitis 7, Deividas Sirvydis 6 (2/5 tritaškių), Margiris Normantas 5 (4 rez. perd.), Ignas Sargiūnas ir Marekas Blaževičius po 4, Tadas Sedekerskis 3 (5 atk. kam., 3 rez. perd.), Ąžuolas Tubelis 1 (0/6 dvitaškių, 0/4 tritaškių), Laurynas Birutis nepasižymėjo.
Graikija: Giannis Antetokounmpo 29 (9/14 dvitaškių, 11/16 baud. met., 6 atk. kam., 4 per. kam., 5 klaidos), Vasilis Toliopoulos 17 (3/4 tritaškių), Kostas Sloukas 11 (1/5 tritaškių), Kostas Papanikolaou 8 (7 atk. kam.).
Rungtynių eiga.
Mačą lietuviai pradėjo su Mareku Blaževičiumi ir Jonu Valančiūnu starto penkete. Kol Giannio Antetokounmpo bandymas buvo nesėkmingas, taškus atsidarė Gytis Radzevičius – 3:0. Dar dvi atakas realizavo J.Valančiūnas, o pirmuosius taškus Graikija pelnė prabėgus beveik trims minutėms – 2:7. Baudas prametė G.Antetokounmpo, bet netrukus jo dėka graikai kvėpavo į nugaras Lietuvai – 8:9. Arnas Velička ir Kostas Mitoglou apsikeitė tritaškiais, bet Kostas Sloukas išvedė į priekį savo rinktinę – 13:12. Ignas Sargiūnas perėmė kamuolį ir krovė į krepšį (18:16), bet dėjimu su pražanga atsakė G.Antetokounmpo – 19:18. Po pirmojo kėlinio Lietuva atsiliko 19:24.
Nors antrą ketvirtį tiksliu metimu pradėjo Tadas Sedekerskis, graikai surengė geresnę atkarpą ir atitrūko 32:24. Po Kosto Slouko tritaškio persvara tapo dviženklė (35:24), ją mažinti ėmė Lietuvos kapitonas (27:35), o K.Sloukui fiksuota pražanga. G.Radzevičiaus tirpdė graikų pranašumą iki šešių (31:37), tuo tarpu J.Valančiūnas realizavo baudas – 33:37. Arnas Velička deficitą rėžė iki taško (38:39), tačiau po antrojo ketvirčio Graikija padėtį buvo stabilizavusi – 44:38.
J.Valančiūnas provokavo pražangas trečio kėlinio pradžioje, pelnydamas 3 iš 4 lengvų taškų – 41:44. Deivido Sirvydžio bandymai tikslo nesiekė, o Graikija jau įgijo dviženklį pranašumą – 51:41. Dvi pražangas iš eilės užsidirbo J.Valančiūnas, nors ne visus šansus G.Antetokounmpo išnaudojo sėkmingai – pataikė sykį iš keturių. Kostas Papanikolaou dūrė skaudų lietuviams metimą (58:45), tačiau greitą ataką ir perimtą kamuolį išnaudojo Rokas Giedraitis – 49:58. Graikai laikėsi priekyje, tad Lietuva atsiliko 52:64.
Ketvirtajame kėlinyje perimetrą atrakino Roko Giedraičio tritaškis, bet skirtumas netrukus vėl ūgtelėjo – 55:71. Strigęs puolimas neleido greitai tirpdyti deficito, priešingai – G.Antetokounmpo dvitaškis su pražanga grąžino rekordinį deficitą (60:76). D.Sirvydžio ir A.Veličkos tritaškiai dar pakurstė intrigą (68:78). Per likusį laiką komandos keitėsi taškais, bet lietuviams tai neleido pakeisti mačo baigties.
Gražiausi rungtynių epizodai:
