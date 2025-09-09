Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Ačiū už kovą: Graikija užbaigė Lietuvos kelionę Europos čempionate

2025-09-09 23:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 23:04

Lietuvos rinktinės kelionė Europos čempionate – baigta. Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda kovėsi iš paskutiniųjų, tačiau Senojo žemyno pirmenybių ketvirtfinalyje turėjo pripažinti Graikijos pranašumą 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 20:17).

Lietuva – Graikija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
84

Lietuvos rinktinės kelionė Europos čempionate – baigta. Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda kovėsi iš paskutiniųjų, tačiau Senojo žemyno pirmenybių ketvirtfinalyje turėjo pripažinti Graikijos pranašumą 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 20:17).

Lietuvos komanda grupių etape laimėjo ketverias rungtynes ir kartą suklupo prieš Vokietiją, o aštuntfinalyje palaužė Latviją, tačiau Giannio Antetokounmpo traukiamos Graikijos barjeras buvo per aukštas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija
(84 nuotr.)
(84 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija

Graikų monstras į Lietuvos krepšį suvertė 29 taškus ir atkovojo 6 kamuolius.

Lietuvos rinktinei Jonas Valančiūnas pelnė 24 taškus ir atkovojo net 15 kamuolių. Centro sąskaitoje – 31 naudingumo balas.

Didžiulį smūgį lietuviai sugėrė dar grupių etape, kuomet dėl sunkios kelio traumos neteko lyderio Roko Jokubaičio – mažeikiškiui plyšo kelio raištis ir meniskas.

Ketvirtfinalyje Graikija susitiks su Turkijos komanda, o aikštėje susidurs du įspūdingi NBA talentai – Lietuvą baudęs G. Antetokounmpo ir Alperenas Šengunas.

Lietuviai lieko be medalių nuo sidabro 2015-ųjų Europos čempionate, bet graikai siekia nutraukti dar ilgesnę sausrą. Pastarasis jų medalis – bronza 2009-ųjų Europos pirmenybėse, kai rinktinėje dar nebuvo G. Antetokounmpo.

Lietuva: Jonas Valančiūnas 24 (15 atk. kam., 9/14 dvitaškių), Arnas Velička 12 (3/5 tritaškių, 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Gytis Radzevičius 10 (3/3 dvitaškių), Rokas Giedraitis 7, Deividas Sirvydis 6 (2/5 tritaškių), Margiris Normantas 5 (4 rez. perd.), Ignas Sargiūnas ir Marekas Blaževičius po 4, Tadas Sedekerskis 3 (5 atk. kam., 3 rez. perd.), Ąžuolas Tubelis 1 (0/6 dvitaškių, 0/4 tritaškių), Laurynas Birutis nepasižymėjo.

Graikija: Giannis Antetokounmpo 29 (9/14 dvitaškių, 11/16 baud. met., 6 atk. kam., 4 per. kam., 5 klaidos), Vasilis Toliopoulos 17 (3/4 tritaškių), Kostas Sloukas 11 (1/5 tritaškių), Kostas Papanikolaou 8 (7 atk. kam.).

Rungtynių eiga.

Mačą lietuviai pradėjo su Mareku Blaževičiumi ir Jonu Valančiūnu starto penkete. Kol Giannio Antetokounmpo bandymas buvo nesėkmingas, taškus atsidarė Gytis Radzevičius – 3:0. Dar dvi atakas realizavo J.Valančiūnas, o pirmuosius taškus Graikija pelnė prabėgus beveik trims minutėms – 2:7. Baudas prametė G.Antetokounmpo, bet netrukus jo dėka graikai kvėpavo į nugaras Lietuvai – 8:9. Arnas Velička ir Kostas Mitoglou apsikeitė tritaškiais, bet Kostas Sloukas išvedė į priekį savo rinktinę – 13:12. Ignas Sargiūnas perėmė kamuolį ir krovė į krepšį (18:16), bet dėjimu su pražanga atsakė G.Antetokounmpo – 19:18. Po pirmojo kėlinio Lietuva atsiliko 19:24.

Nors antrą ketvirtį tiksliu metimu pradėjo Tadas Sedekerskis, graikai surengė geresnę atkarpą ir atitrūko 32:24. Po Kosto Slouko tritaškio persvara tapo dviženklė (35:24), ją mažinti ėmė Lietuvos kapitonas (27:35), o K.Sloukui fiksuota pražanga. G.Radzevičiaus tirpdė graikų pranašumą iki šešių (31:37), tuo tarpu J.Valančiūnas realizavo baudas – 33:37. Arnas Velička deficitą rėžė iki taško (38:39), tačiau po antrojo ketvirčio Graikija padėtį buvo stabilizavusi – 44:38.

 J.Valančiūnas provokavo pražangas trečio kėlinio pradžioje, pelnydamas 3 iš 4 lengvų taškų – 41:44. Deivido Sirvydžio bandymai tikslo nesiekė, o Graikija jau įgijo dviženklį pranašumą – 51:41. Dvi pražangas iš eilės užsidirbo J.Valančiūnas, nors ne visus šansus G.Antetokounmpo išnaudojo sėkmingai – pataikė sykį iš keturių. Kostas Papanikolaou dūrė skaudų lietuviams metimą (58:45), tačiau greitą ataką ir perimtą kamuolį išnaudojo Rokas Giedraitis – 49:58. Graikai laikėsi priekyje, tad Lietuva atsiliko 52:64.

Ketvirtajame kėlinyje perimetrą atrakino Roko Giedraičio tritaškis, bet skirtumas netrukus vėl ūgtelėjo – 55:71. Strigęs puolimas neleido greitai tirpdyti deficito, priešingai – G.Antetokounmpo dvitaškis su pražanga grąžino rekordinį deficitą (60:76). D.Sirvydžio ir A.Veličkos tritaškiai dar pakurstė intrigą (68:78). Per likusį laiką komandos keitėsi taškais, bet lietuviams tai neleido pakeisti mačo baigties.

Gražiausi rungtynių epizodai:

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

"strategas"
"strategas"
2025-09-09 20:09
planas sekantis:
pianistą Birutį ant titaškio linijos ir visi verždamiesi link krepšio atmeta jam kamuolį, o jis mėto meškerę ... Gali suveikti.
Atsakyti
Dggggg
Dggggg
2025-09-09 21:33
Ka nors darykit kad šitas supistas b let išsigimėlis jobanas užsivadinęs CAMEL būtų uždrausta komentuoti, retardas šlovinantis putiną dar ir visokias nesamones komentuoja!! Rašykit administracijai dėl šito nesveiko išsigimėlio!!!!! VALINK IŠ KOMENTARŲ SUKRUŠTAS IŠGAMA!!!!!
Atsakyti
Jo
Jo
2025-09-09 23:20
Bet to domanto šabo iš izraelio nebegerbiu, nusispjauti jam ant mūsų lietuvos, o Valančiunas tikras patriotas- pagarba
Atsakyti
