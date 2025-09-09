Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Būti ar nebūti: Lietuva – Graikija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-09-09 20:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 20:00

Šį vakarą Lietuvos rinktinė žais kol kas svarbiausias rungtynes Europos čempionate – ketvirtfinalyje susitiks su Graikija.

Lietuviai kaunasi dėl pusfinalio (FIBA nuotr.)

Šį vakarą Lietuvos rinktinė žais kol kas svarbiausias rungtynes Europos čempionate – ketvirtfinalyje susitiks su Graikija.

0

Lietuviai grupių etape klupo tik prieš vokiečius, kurie taip pat pasiekė dabartinį etapą, o aštuntfinalyje 88:79 eliminavo latvius. Graikija krito prieš bosnius, kai neturėjo Giannio Antetokounmpo, o aštuntfinalyje 85:79 susitvarkė su Izraeliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynių pradžia – 21 valandą, jas stebėkite su TV3 ir Krepsinis.net.

Rungtynių eiga:

Mačą lietuviai pradėjo su Mareku Blaževičiumi ir Jonu Valančiūnu starto penkete. Kol Giannio Antetokounmpo bandymas buvo nesėkmingas, taškus atsidarė Gytis Radzevičius – 3:0. Dar dvi atakas realizavo J.Valančiūnas, o pirmuosius taškus Graikija pelnė prabėgus beveik trims minutėms – 2:7. Baudas prametė G.Antetokounmpo, bet netrukus jo dėka graikai kvėpavo į nugaras Lietuvai – 8:9. Arnas Velička ir Kostas Mitoglou apsikeitė tritaškiais, bet Kostas Sloukas išvedė į priekį savo rinktinę – 13:12. Ignas Sargiūnas perėmė kamuolį ir krovė į krepšį (18:16), bet dėjimu su pražanga atsakė G.Antetokounmpo – 19:18. Po pirmojo kėlinio Lietuva atsiliko 19:24.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

