Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Nevėžis“ nusileido latviams

2025-09-09 19:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 19:19

Draugiškose rungtynėse Kėdainių „Nevėžio“ ekipa 86:92 nusileido Valmieros „Glass VIA“ komandai iš Latvijos.

T.Perkinsas pelnė 18 taškų.

Draugiškose rungtynėse Kėdainių „Nevėžio“ ekipa 86:92 nusileido Valmieros „Glass VIA“ komandai iš Latvijos.

REKLAMA
0

Pralaimėjusiems Tony Perkinsas pelnė 18 taškų, o savaitgalį 3x3 Europos čempionu tapęs Ignas Vaitkus pridėjo 16.

Nugalėtojų statistika kol kas nepateikiama.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų