„Nevėžis“ nusileido latviams

Pralaimėjusiems Tony Perkinsas pelnė 18 taškų, o savaitgalį 3x3 Europos čempionu tapęs Ignas Vaitkus pridėjo 16.
Nugalėtojų statistika kol kas nepateikiama.
Draugiškose rungtynėse Kėdainių „Nevėžio“ ekipa 86:92 nusileido Valmieros „Glass VIA“ komandai iš Latvijos.
