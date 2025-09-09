Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

A.Magro į Neapolį pasikvietė jau trečią buvusį LKL žaidėją

2025-09-09 19:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 19:11

Neapolio „Basket“ artėjantį sezoną turės itin daug Lietuvos krepšinio gerbėjams pažįstamų veidų.

N.Mitrou-Longas keliasi į Italiją

Neapolio „Basket“ artėjantį sezoną turės itin daug Lietuvos krepšinio gerbėjams pažįstamų veidų.

0

Komandos vairą perėmęs Alessandro Magro pasikvietė jau trečią buvusį Lietuvos krepšinio lygos (LKL) žaidėją – prie Edo Croswello bei Saviono Flaggo prisijungė ir Nazas Mitrou-Longas.

Gynėjas 2023-aisiais prisijungė prie Kauno „Žalgirio“, bet šiame neužsibuvo ir persikėlė į Pirėjo „Oympiacos“, kur praleido pusantro sezono.

Kanados ir Graikijos pilietybes turintis atletas Italijoje nebus naujokas – čia jis jau atstovavo Brešos „Germani Basket“ ir Milano „EA7 Emporio Armani“ klubams.

Praėjusį sezoną jis buvo itin retas svečias ant Eurolygos parketo – pasirodė vos ketveriose rungtynėse bei nepelnė nė taško.

Graikijos pirmenybėse jo skaičiai siekė 14 minučių, 5 taškus (33 procentai tritaškių), 1,7 atkovoto kamuolio, 1,6 rezultatyvaus perdavimo bei 5 naudingumo balus.

Neapolio ekipa praėjusį sezoną buvo tarp Italijos pirmenybių autsaiderių – su 9 pergalėmis ir 21 pralaimėjimu užėmė 14-ąją vietą tarp 16-os komandų.

