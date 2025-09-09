A.Magro į Neapolį pasikvietė jau trečią buvusį LKL žaidėją

Komandos vairą perėmęs Alessandro Magro pasikvietė jau trečią buvusį Lietuvos krepšinio lygos (LKL) žaidėją – prie Edo Croswello bei Saviono Flaggo prisijungė ir Nazas Mitrou-Longas.
𝗖𝗛𝗜𝗨𝗦𝗨𝗥𝗔 𝗗𝗜 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗜𝗟 𝗕𝗢𝗧𝗧𝗢, 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗔 𝗠𝗜𝗧𝗥𝗢𝗨-𝗟𝗢𝗡𝗚 🏀💣— Napoli Basketball (@basket_napoli) September 9, 2025
🔗 Scopri il comunicato e le dichiarazioni di Coach Magro:https://t.co/IWkFwGbsQb#NapoliBasketball | #DestinationNapoli | #NazMitrouLong 💙 pic.twitter.com/G8W8GzVg3y
Gynėjas 2023-aisiais prisijungė prie Kauno „Žalgirio“, bet šiame neužsibuvo ir persikėlė į Pirėjo „Oympiacos“, kur praleido pusantro sezono.
Kanados ir Graikijos pilietybes turintis atletas Italijoje nebus naujokas – čia jis jau atstovavo Brešos „Germani Basket“ ir Milano „EA7 Emporio Armani“ klubams.
Praėjusį sezoną jis buvo itin retas svečias ant Eurolygos parketo – pasirodė vos ketveriose rungtynėse bei nepelnė nė taško.
Graikijos pirmenybėse jo skaičiai siekė 14 minučių, 5 taškus (33 procentai tritaškių), 1,7 atkovoto kamuolio, 1,6 rezultatyvaus perdavimo bei 5 naudingumo balus.
Neapolio ekipa praėjusį sezoną buvo tarp Italijos pirmenybių autsaiderių – su 9 pergalėmis ir 21 pralaimėjimu užėmė 14-ąją vietą tarp 16-os komandų.
