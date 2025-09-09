M.Kuzminsko ir L.Lekavičiaus tandemas neįveikė Rumunijos klubo

Dviejų lietuvių atstovaujamas klubas Vilčoje 93:95 (23:20, 17:29, 20:20, 31:28) nusileido Klužo Napokos „U–BT“ ekipai.
Mačo pabaigoje AEK pirmavo, bet varžovams tritaškiu pergalę išplėšė Daronas Russellas.
Atėnų klubui Mindaugas Kuzminskas surinko 11 taškų, Lukas Lekavičius pridėjo 8. Rezultatyviausias komandoje buvo 22 taškus pelnęs Adonis Armsas, 19 sumetė Chrisas Silva (8 atk. kam.), 11 – Marko Pečarskis.
Nugalėtojams 27 taškus pelnė mačo herojus D.Russellas (6 rez. perd.), 22 – Mitchellas Creekas (6 atk. kam.), 13 – Dušanas Miletičius (8 atk. kam.), 10 – iš Vilniaus „Wolves“ atvykęs Jeffery Tayloras.
AEK artėjantį sezoną varžysis FIBA Čempionų lygoje ir Graikijos pirmenybėse, kurių tvarkaraštis dar nėra paskelbtas.
