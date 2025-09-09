Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Kuzminsko ir L.Lekavičiaus tandemas neįveikė Rumunijos klubo

2025-09-09 09:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 09:44

Sezonui besirengiantis Atėnų AEK klubas patyrė nesėkmę kontroliniame mače.

L.Lekavičius apsipranta naujoje komandoje

Sezonui besirengiantis Atėnų AEK klubas patyrė nesėkmę kontroliniame mače.

REKLAMA
0

Dviejų lietuvių atstovaujamas klubas Vilčoje 93:95 (23:20, 17:29, 20:20, 31:28) nusileido Klužo Napokos „U–BT“ ekipai.

Mačo pabaigoje AEK pirmavo, bet varžovams tritaškiu pergalę išplėšė Daronas Russellas.

Atėnų klubui Mindaugas Kuzminskas surinko 11 taškų, Lukas Lekavičius pridėjo 8. Rezultatyviausias komandoje buvo 22 taškus pelnęs Adonis Armsas, 19 sumetė Chrisas Silva (8 atk. kam.), 11 – Marko Pečarskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams 27 taškus pelnė mačo herojus D.Russellas (6 rez. perd.), 22 – Mitchellas Creekas (6 atk. kam.), 13 – Dušanas Miletičius (8 atk. kam.), 10 – iš Vilniaus „Wolves“ atvykęs Jeffery Tayloras.

AEK artėjantį sezoną varžysis FIBA Čempionų lygoje ir Graikijos pirmenybėse, kurių tvarkaraštis dar nėra paskelbtas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų