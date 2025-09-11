Skandalingiausi „Žalgirio“ metai: žaidėjų laikas aikštelėje priklausė nuo ekstrasenso ir keistų auros aparatų

Apie šiuos veikėjus TV3 laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ vedėjams Artūrui Anužiui ir Kristoforui Vaidučiui papasakojo žymūs šalies sporto pasaulio žmonės.
Vedėjai kalbino buvusį krepšininką, dabar Kauno „Žalgirio“ futbolo klubo direktorių Mantą Kalnietį, Lietuvos rinktinės ir „Hearts“ futbolininką, sporto vadybos agentūros „Mikoliunas Sports Management“ įkūrėją Saulių Mikoliūną ir „Basketnews“ vadovą, knygos apie V. Romanovą autorių Joną Miklovą.
Vladimiro Romanovo sprendimai „Žalgiryje“ ne kartą buvo tragikomiški. Pavyzdžiui, krepšininkus aikštelėje, anot jo, reikėdavo keisti pagal specialią lapelių sistemą, o ar jie išvis gali žaisti, nuspręsdavo ne treneris ir net ne pats Romanovas, o įmantrus žmogaus aurą matantis žiedas.
Lapelių sistema ir aurą matuojantis aparatas
Tuo metu, kai skandalingasis V. Romanovas įsigijo „Žalgirį“, iš pradžių viskas klostėsi kaip pasakoje: klubas buvo išgelbėtas nuo bankroto, grįžo trofėjai, buvo gauta ir ilgalaikė Eurolygos licencija.
Tačiau tada V. Romanovas pradėjo per daug kištis į komandos gyvenimą – stebėdavo žaidėjų treniruotes, kviesdavo juos mesti baudų, o viso to kulminacija tapo legendinis pirštų tikrinimo aparatas.
Tai – keistas prietaisas, kuris neva prieš rungtynes analizuodavo žaidėjų aurą. Kitaip tariant, žaidėjų forma buvo vertinama ne pagal statistiką, o pagal tai, ar planetos yra tinkamoje padėtyje. Ką jau kalbėti apie komandoje nuolatos besikeičiančius strategus.
Dabar pats futbolo klubui vadovaujantis M. Kalnietis laidoje prisiminė neįtikėtiną lapelių sistemą. V. Romanovas prieš rungtynes treneriams įteikdavo lapelius, ant kurių būdavo parašyta, kiek koks žaidėjas gali žaisti. Ir, jei jo nebūdavo klausoma, trenerio laukdavo įvairios sankcijos.
„Atsimenu, vienas treneris buvo tiek pavargęs nuo tų lapelių, kad jų nuo mūsų netgi neslėpdavo, ir prieš rungtynes kartais mums juos parodydavo. Tai, pavyzdžiui, kai kažkas sužaisdavo 5 minutes, aš, sėdėdamas ant suolo, jau pats eidavau pasikeisti, nes žinodavau, kad atėjo laikas, – iš situacijos absurdiškumo juokėsi M. Kalnietis. – Treneriams būdavo labai lengva tik pratęsimo metu, nes jie niekada nebūdavo įrašyti į lapelį.“
Dar juokingesnė situacija būdavo su pirštus tikrinančiais aparatais. Tiesa, M. Kalnietis išdavė, kad kai kurie žaidėjai čia sukčiaudavo, o J. Miklovas atskleidė, kad kartais šis, neva duomenis renkantis aparatas, nė nebūdavo įkištas į rozetę. O aparato duomenų analitiku V. Romanovas pasirinko neva ekstrasensą iš Maskvos, kurį „Žalgirio“ žaidėjai dažniausiai matydavo su buteliu rankoje.
Žaidėjai – lepinami, o treneriai – baudžiami
Visgi, M. Kalniečio teigimu, dažniausiai nuo V. Romanovo keistenybių kentėdavo ne žaidėjai, o treneriai. Žaidėjams, ir net jų žmonoms, priešingai – M. Kalnietis prisiminė atvejį, kai oligarchas visų žaidėjų žmonas Paryžiuje lepino apsipirkimu garsiausių prekės ženklų parduotuvėse. O ir premijų krepšininkai kartais sulaukdavo net ir tada, kai pralaimėdavo.
„Jei laimėdavome prieš „Lietuvos rytą“, tada važiuodavau Kaune į jo ofisą ir jis man duodavo didelį lagaminą su cash‘u (liet. grynaisiais pinigais). Tada pasiimu jo apsauginį, jis mane lydi iki arenos, ir tuomet aš visiems padalinu. Visi laimingi“, – pasakojo M. Kalnietis.
Laidoje pašnekovai atskleidė ir dar daugiau įdomių detalių:
„Mano karjera „Žalgiryje“ tuo metu taip ir baigėsi, 2012 metais buvau priverstas klubą palikti“, – atviravo M. Kalnietis.
Kodėl talentingas krepšininkas buvo priverstas palikti „Žalgirį“? Kas nutiko, kad itin svarbių rungtynių metu žaidėjai kartą turėjo patys sau tapti treneriais? Ką iš V. Romanovo valdymo atsimena S. Mikoliūnas, tuomet žaidęs Škotijoje jam priklausiusiame futbolo klube?
Tiesa, V. Romanovas – ne vienintelis, apie kurį tiek rimtai, tiek ir su humoru kalbėjo pašnekovai. Kas kitą sporto oligarchą G. Vainauską paskatino į teismą paduoti patį Arvydą Sabonį bei kokia yra pagrindinė G. Žiemeliui priklausiusio „Wolves“ klubo žlugimo priežastis?
Atsakymus į šiuos klausimus sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
