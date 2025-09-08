Mantas Kalnietis prisiminė savo laiką „Žalgiryje“: po 1 lemtingo skambučio buvo priverstas palikti klubą

Laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ vedėjai – žurnalistas Artūras Anužis ir komikas Kristoforas Vaidutis – kalbina svarbius ir žinomus žmones, kurie atskleidžia dar negirdėtų detalių apie tam tikrus įvykius. Pirmoji laida – apie krepšinį. Tik ne apie taškus, o apie žmones, kurie kūrė krepšinio imperijas, apie sporto magnatus, oligarchus ir šešėlinę krepšinio valdžią.
Studijoje A. Anužis ir K. Vaidutis kalbina buvusį krepšininką, dabar Kauno „Žalgirio“ futbolo klubo direktorių Mantą Kalnietį, Lietuvos rinktinės ir „Hearts“ futbolininką, sporto vadybos agentūros „Mikoliunas Sports Management“ įkūrėją Saulių Mikoliūną ir „Basketnews“ vadovą, knygos apie V. Romanovą autorių Joną Miklovą.
V. Romanovo keistenybės
Nemaža dalis pasaulio klubų yra valdomi itin turtingų žmonių. Jie priklauso verslininkams, kuriems nebeužtenka sėkmės darbo srityje. Užkariavę viską savo versle jie nusprendžia siekti olimpo sporte. Ne išimtis ir Lietuva. Čia mastai mažesni, klubai pigesni, išlaidos mažesnės, tačiau dramos ir aistrų tikrai užtenka. Kai kurie vadinamieji sporto oligarchai komedijos ir absurdo įneša tiek, kad yra prisimenami net ir praėjus keliems dešimtmečiams.
Turbūt žinomiausias Lietuvos sporto oligarchas – anksčiau dar veikusio „Ūkio banko“ prezidentas Vladimiras Romanovas, įsigijęs 75 proc. Kauno „Žalgirio“ akcijų.
Kaip pasakoja Lietuvos krepšininkai, kai kurie V. Romanovo sprendimai „Žalgiryje“ buvo tragikomiški: kurie žaidėjai rungtynių metu turi būti keičiami, V. Romanovas spręsdavo pagal specialią lapelių sistemą, o ar iš viso jie gali žaisti varžybose, nuspręsdavo ne treneris, o įmantrus žmogaus aurą matantis žiedas.
Žaidėjams ne svetima buvo ir pirštų tikrinimo sistema – tai buvo aparatas, kurio duomenis analizuodavo specialiai iš Maskvos atvežtas ekstrasensas.
Kvietimas kandidatuoti į Seimą
Kaip pasakoja Mantas Kalnietis, jis buvo vienas mėgstamiausių V. Romanovo žaidėjų. Tačiau viskas pasikeitė 2012 m., kai vyko Seimo rinkimai. V. Romanovas nusprendė siekti valdžios ir dar labiau plėsti savo įtaką Lietuvoje.
„Dalis darbuotojų, dalis krepšininkų buvo priverstinai stumiami į jo partiją. Ir jeigu vieniems tik reikėjo būti partijos sąraše, aš kaip kaunietis, atpažįstamas veidas, buvau proteguojamas eiti, man rodos, Žaliakalnio apylinkėje į vienmandatę apygardą atstovauti Lietuvos žmonių partijai“, – pasakoja M. Kalnietis.
Gautu pasiūlymu buvęs krepšininkas nesusidomėjo. Kaip dabar pasakoja M. Kalnietis, darbas politikoje nederėjo su jo vertybėmis ir tuometiniu gyvenimo būdu, kuris buvo orientuotas tik į sportą. Pasiūlymo eiti į politiką krepšininkas mandagiai atsisakė, tačiau tuoj po jųdviejų pokalbio M. Kalnietis sulaukė skambučio iš tuometinio „Žalgirio“ kapitono Pauliaus Jankūno.
„Paulius Jankūnas klausia, kas čia buvo? Sakau: skambino popiežius, prašė, kad eičiau į partiją, bet atsisakiau, o dėl ko tu klausi? Jis sako: paskambino (V. Romanovas – tv3.lt) ir uždavė vieną klausimą – ką darom su Judu? Kas tas Judas? Tai Kalnietis – nepadeda mums. Mes norim Lietuvą imti, o mums nepadeda.
Mano karjera „Žalgiryje“ tuo metu taip ir baigėsi, 2012 metais buvau priverstas klubą palikti“, – pasitraukimo iš klubo priežastis atskleidžia M. Kalnietis.
Laidoje „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ žymūs sportininkai pasakoja apie savo patirtis ir su kitais sporto oligarchais – buvusiu „Lietuvos ryto“ savininku Gedvydu Vainausku ir Vilniaus „Wolves“ krepšinio klubo savininku Gediminu Žiemeliu.
