Pribloškiantis Čeburino atlyginimas: uždirbo daugiau nei Kurtinaitis ir Žibėnas?

Legendinio futbolo klubo krizė kilo po to, kai nesėkmingus rezultatus papildė ir direktorės bei trenerio konfliktas su sirgaliais, o galutinai V. Venslovaitienės pozicijas pribaigė kilęs skandalas dėl galimai neteisėtai perimtos Eleonoros Kasperūnienės klubo dalies.
Dėl šio „manevro“ pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius.
Galiausiai V. Venslovaitienė pasitraukė iš direktorės pareigų, dvi iš savo turėtų klubo dalių perdavė su „Icor“ susijusiai įmonei „Valoras“, o atėjęs laikinas direktorius Mindaugas Kasperūnas atleido V. Čeburiną.
Futbolo koridoriuose jau ilgą laiką buvo kalbėta apie itin šiltą trenerio iš Kazachstano ir V. Venslovaitienės ryšį.
Panašu, kad tai virto ir solidžiais pinigais, mokėtais strategui už darbą klube.
Apie tai prabilo laidos „Top Ekspertų ložė“ vedėjas Ervinas Kvitkauskas.
„Kai aš išgirdau Vladimiro Čeburino, iš šaltinių pateiktą atlyginimą, man atvėpo žandikaulis. Jei Lietuvoje futbolo treneris gali uždirbti beveik 200 tūkstančių ar virš 150 tūkst. eurų per metus... Tai man neatrodo adekvatu, turint omenyje, kad „Žalgiryje“ visada buvo kalbama apie šeimą, apie tai, kad „Žalgiris“ turi ne tik laimėti, bet tai yra ir tramplinas iš čempionų komandos. Kiek kartų Vilma buvo pabrėžusi, kad didžiausia alga „Žalgiryje“ yra 5 tūkstančiai eurų?“ – klausė E. Kvitkauskas.
Portalo tv3.lt žiniomis, trenerio atlyginimas galėjo siekti net 14 tūkst. eurų per mėnesį.
Palyginimui, Kazys Maksvytis Kauno „Žalgirio“ trenerio pareigas ėjo už 180-200 tūkst. eurų atlygį per metus, tai vos daugiau nei V. Čeburino susižerta suma.
„Ar toks atlyginimas yra ne dėl to, kad santykiai direktorės ir trenerio yra labai šilti? – klausė E. Kvitkauskas.
„Tai dėl to. Aš sakau, kad galimai dėl to. Faktas. Neapsimetinėkim. Kas dar gali gaut tokius pinigus? Man atrodo, Kaziukas „Žalgiry“ gavo tik kažkiek daugiau nei Čeburinas Vilniuje“, – sakė kitas laidos vedėjas Mantas Krasnickas.
„Kiek aš suprantu, Rimas Kurtinaitis treniruodamas Lietuvos rinktinę tiek negauna. Giedrius Žibėnas, laimėdamas du trofėjus per ketverius metus, irgi tiek neuždirba Vilniaus „Ryte“, nors „Ryto“ biudžetas yra didesnis gerokai, bent dviem milijonais“, – pridūrė E. Kvitkauskas.
Likus 9 rungtynėms iki sezono finišo vilniečiai su 40 taškų žengia penktoje A lygos vietoje.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!