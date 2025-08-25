Į aktualius klausimus naujieji „Žalgirio“ dalininkai atsakymų nesurado

Didžiausias šios vasaros skandalas „Žalgiryje“ kilo po viešo Eleonoros Kasperūnienės pareiškimo apie galimai neteisėtai perimtą jai priklausančią klubo dalį, kurią, pasinaudodama 15 metų senumo nerealizuota sutartimi „įsigijo“ ir Registrų centre sau perrašė Vilma Venslovaitienė.
Kaip pranešė portalas tv3.lt, dėl šio įvykio pradėtas tyrimas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius: „sukčiavimas“ ir „dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“.
Kilus skandalui V. Venslovaitienė pranešė pasitraukianti iš „Žalgirio“ direktorės pareigų, tačiau jai vis dar priklausė 5 klubo dalys, įskaitant tą, dėl kurios teisėsauga vykdo tyrimą.
Portalas tv3.lt netrukus išsiaiškino, jog V. Venslovaitienė dvi turėtas dalis žaibiškai perrašė su „Icor“ susijusiai įmonei UAB „Veloras“.
Netrukus po straipsnio pasirodymo į žurnalisto pašto dėžutę įkrito ir oficialus „Icor“ pranešimas spaudai, patvirtinantis šios įmonių grupės prisijungimą prie „Žalgirio“ dalininkų.
Portalas tv3.lt uždavė šiuos klausimus „Icor“ atstovui:
- Koks ICOR atėjimo į „Žalgirį“ pagrindinis tikslas?
- Kiek buvo sumokėta už dvi įsigytas dalis?
- Ar neplanuojate įsigyti ir likusių dalių, kurias vis dar valdo Venslovaitienė?
- Ar ICOR planuoja dėti įmonės lėšas į „Žalgirio“ biudžetą? Jei taip, kokia tai gali būti suma per vienerius kalendorinius metus?
- Ar ICOR rengiasi aktyviai dalyvauti „Žalgirio“ veikloje priimant strateginius, sportinius sprendimus?
- Kas atstovaus ICOR „Žalgirio“ valdyboje? Jei sprendimo dar nėra, kokie yra variantai?
- Kokias problemas matote „Žalgirio“ viduje?
- Ar matote Vilmą Venslovaitienę toliau tęsiančią darbus „Žalgiryje“, tik kitame amplua?
- Ar vienas iš atėjimo tikslų yra ir dygstantis nacionalinis stadionas bei galimybė imtis jo operavimo kartu su „Žalgiriu“?
- LFF stadionas nepriklauso „Žalgiriui“, jį valdo broliai Radionovai ir Venslovaitienė. Ar ICOR sieks įsitraukti į stadiono valdymą ar kaip nors keisti „Žalgirio“ namų stadiono statusą?
Atsakymai buvo gauti iš „Icor“ komunikacijos grupės vadovo Pauliaus Ugianskio, tačiau į didelę galį aktulių klausimų atsakymai taip ir nebuvo pateikti. Prie pateiktų atsakymų pridėtas prašymas „neiškraipyti ir neinterpretuoti“ teksto, todėl nurodoma jį „naudoti pilna apimtimi“.
Pateikiame pilną, netaisytą „Icor“ atsakymą:
„ICOR prisijungimas prie „Žalgirio“ – tai natūralus mūsų ilgametės tradicijos tęsinys, kuomet remiame miestui ir visuomenei svarbius projektus. Mūsų įmonių grupė jau ne kartą prisidėjo prie reikšmingų Vilniaus infrastruktūros ir kultūros iniciatyvų – sostinėje pastatėme universalią sporto ir renginių areną Twinsbet (tuometinė Siemens arena), DELFI areną, „Vichy“ vandens parką, atstatėme istorinę Viešpaties Jėzaus koplytėlę priešais Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, rėmėme bei toliau dalyvaujame įvairiuose kituose miestui ir visuomenei reikšminguose projektuose. Tapimas „Žalgirio“ dalininku – tai dar vienas žingsnis siekiant prisidėti prie miesto bendruomenės stiprinimo ir sporto vystymo.
Šiuo metu esame mažieji klubo dalininkai ir neturime planų įsigyti likusių dalių. Pirmiausia sieksime susipažinti su klubo finansine padėtimi ir kartu su kitais dalininkais aptarti galimus būdus, kaip galėtume racionaliai ir tikslingai prisidėti prie legendinio „Žalgirio“ sėkmės. Mūsų tikslas – kartu su kitais dalininkais užtikrinti stabilią klubo veiklą, prisidėti prie jo vystymosi bei pergalių siekimo.
Esame verslo bendruomenės dalis, turinti daugiau nei 35 metų vadybinės patirties, todėl galime suteikti reikšmingą vadybinį indėlį – konsultuoti klubo veiklos organizavimo, valdymo ir efektyvumo klausimais. Tačiau sporto strategijos formavimą patikime šios srities profesionalams – mes neturime nei ketinimų, nei kompetencijų kištis į sportinius sprendimus.
„Žalgiriui“ šiuo metu reikalingas palaikymas, todėl tapdami jo dalininkais siekiame kartu su kitais partneriais rasti tvarias ir ilgalaikes sprendimų kryptis.
Džiaugiamės, kad nacionalinio stadiono objekto statybos pagaliau pajudėjo iš dešimtmečius trukusio sąstingio, ir nuoširdžiai sveikiname bei vertiname Vilniaus miesto savivaldybės ryžtą bei Hanner valdybos pirmininko Arvydo Avulio indėlį šio projekto įgyvendinimui. Didžiuojamės, kad dar 2018 metais ICOR buvo šios miestui ir visai Lietuvai svarbios iniciatyvos sumanytojai. Ženkliai prisidėjome prie architektūrinių sprendinių kūrimo – jie išliko tokie, kokius ir buvo sumanę mūsų samdyti architektai.
Kadangi stadionas bus pastatytas iš valstybės ir vilniečių lėšų, natūralu, kad jis turi tarnauti miestui, jo klubams, gyventojams ir sirgaliams. Kaip rodo geriausia pasaulio praktika, aukščiausio lygio sporto klubai rungtyniauja moderniausiuose stadionuose. Jie yra ne tik varžybų vieta, bet ir komandų, sirgalių bei miestų identiteto dalis, traukos centras. Viliamės, kad legendiniai sostinės klubai – tokie kaip Vilniaus „Žalgiris“ ir Vilniaus „Rytas“ žais moderniuose namų arenose. Tai sustiprins jų galimybes siekti pergalių ir džiuginti sirgalius.“
