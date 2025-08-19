Gresia nemalonumai: dėl „Žalgirio“ dalies perėmimo pradėtas ikiteisminis tyrimas

Rugpjūčio 6 dieną „Žalgirio“ dalininkė Eleonora Kasperūnienė pasidalino žinia, jog V. Venslovaitienė perėmė jai priklausiusią „Žalgirio“ dalį.
E. Kasperūnienė prieš 15 metų – 2010-siais – rengėsi parduoti sau priklausančią vieną „Žalgirio“ dalį, tačiau tuomet sandoris taip ir neįvyko. Ši istorija netikėtai pasivijo šią vasarą, kuomet, kaip teigia E. Kasperūnienė, ant dokumento atsirado „pirkėjos“ V. Venslovaitienės parašas.
„Nežinau, kaip jis atsirado pas Vilmą rankose, jis turėjo būti pas visai kitus žmones, o paskui jis turėjo būti sunaikintas. Ir jau senokai. Kaip jis pas ją atsirado – tikrai negaliu komentuoti, nes nežinau“, – mėnesio pradžioje tv3.lt sakė ilgametė „Žalgirio“ dalininkė.
Ji viešai patikino, kad su V. Venslovaitiene nebuvo „nei susitarimo, nei valios, nei atlygio“.
„Dokumentui yra suėjusi 10 metų senatis. Civiliniame kodekse yra sandorio sudarymo sąlygos, kad jis sudaromas vienoje vietoje, abiejų šalių sutarimu. Tai niekaip negali būti galiojantis dokumentas, nes ir pavadinimai yra pasikeitę. Ten (dokumente – aut. past.) nurodyta, kad parduodama VMFD „Žalgirio“ dalis, suma nurodoma litais. Pilnai pasenęs lapas. Tuo momentu viską reikėjo greitai, greitai, tai neįvyko, o va po 15 metų „greitai, greitai“ parvyko“, – ironizavo E. Kasperūnienė.
Registrų centre dalies perkėlimas V. Venslovaitienei įvyko, tačiau ši įstaiga tv3.lt aiškino, jog už tai atsakinga „Žalgirio“ vadovė, mat pats Registrų centras dokumentų netikrina ir nevertina.
Tuomet E. Kasperūnienė kreipėsi į prokuratūrą, kuri tv3.lt informavo, jog tyrimas perduotas Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Policijos atstovai dar praėjusią savaitę tv3.lt komentavo, kad „renkama medžiaga pagal LR BK 300 str. ir LR BK 182 str. Ikiteisminis tyrimas šiuo metu nėra pradėtas, įtarimai niekam nepareikšti.“
Vis dėlto šią situaciją tyrimas pasiekė naują etapą.
„Pradėtas ikiteisminis tyrimas“, – tv3.lt informavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja.
Baudžiamojo kodekso 182 str. „sukčiavimas“ 1 dalyje nurodoma, jog nusikaltusiam asmeniui gali būti baudžiamas „viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų“.
Tuo tarpu 300 str. nurodoma atsakomybė už „Dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu“.
„Tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų“, – rašoma pirmajame straipsnio punkte.
Iš viso Žalgiryje yra 14 dalių. 8 priklauso fiziniams asmenimis, 2 – Vilniaus miesto savivaldybei, skiriančiai klubui po 1,4 mln. eurų per metus, 2 – UAB „Veloras“, kuriai dalis perleido V. Venslovaitienė, po 1 valdo UAB „Olego transportas“ ir UAB „cargoGo Logistics“.
V. Venslovaitienė valdo 3 dalis, bet dėl vienos jų pradėtas ikiteisminis tyrimas, 3 turi jau kurį laiką „Žalgiryje“ nefigūruojantis Mindaugas Nikoličius, 1 dalį priklauso Mindaugui Kasperūnui ir Vytautui Čepui.
