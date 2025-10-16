Nijolė Pareigytė leidosi į nepamirštamą kelionę: vaizdai – užburiantys

Pastarąsias dienas N. Pareigytės-Rukaitienės socialiniuose tinkluose galima išvysti daugybę kvapą gniaužiančių vaizdų, užfiksuotų kelionės po Islandiją metu.
Nijolė Pareigytė pasidalijo kelionės įspūdžiais
„Unikali šalis Islandija... Gamta tokio grožio. Mes su klasiokais 5b labai laimingi, klasės išvyka“, – viename įraše šalia kelionės nuotraukų rašė atlikėja.
Šioje kelionėje šalia Nijolės – ir vyras Rimvydas. Sutuoktiniai įsiamžino šalia įspūdingo krioklio ir pasidžiaugė turintys galimybę savo akimis pamatyti tokias vietas.
„Koks gražus pasaulis. Ir jei turi su kuo keliauti ir dalintis tuo džiaugsmu...“, – rašė N. Pareigytė-Rukaitienė.
Viename iš įrašų Nijolė su bičiuliais įsiamžino Thingvellir nacionaliniame parke.
„Gyvenimo dovana – atrasti gyvenime tai, ką tu moki daryti geriausia, bet dar svarbiau atrasti draugus, kurie visur ir visada šalia“, – pridūrė ji.
Kaip atskleidė moteris, šioje kelionėje didžiausią įspūdį jai paliko Seljalandsfoss krioklys.
„Šitas krioklys mums patiko labiausiai“, – įspūdžiais dalijosi N. Pareigytė-Rukaitienė.
