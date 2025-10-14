Virtinių fėja vadinama Neringa pažėrė kritikos Gerdai Žemaitei: į darbą jos tikrai nepriimtų

Vos tik pasirodžiusi prie virtuvinio stalo, N. Striugaitė duos patarimą.
„Pirmiausia turite nepanikuoti, suprasti, kad visi patiekalai nori meilės, kaip ir jūsų skrandis“, – sakys ji.
Vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė neslėps, kad jos „skrandis nori virtienių“, o iššūkio imtis teks dviems drąsuoliams – „TV Pagalbos“ gelbėtojai iš kaimo komandos Gerdai Žemaitei ir Jonui Lingiui – aludariui iš miesto komandos.
„Šaunuolė, Gerdute, nu ką tu? Eik tu, čia vienareikšmiškai mes laimėsim!“ – tikėdamasi pergalės drąsins N. Pareigytė-Rukaitienė.
Sulauks kritikos
Tačiau Vytautas Rumšas nebus toks tikras dėl „TV Pagalbos“ gelbėtojos sėkmės.
„Pažiūrėkite, kiek varškės išmėtė! O tešla tai... labai stora man atrodo“, – kritikuos V. Rumšas.
Kai ateis metas vertinimui, viskas spręsis pagal grožį ir techniką. „Virtienių“ fėja N. Striugaitė ilgai nesvarstys:
„Jeigu man reikėtų priimti į darbą virtienių raitytoją, aš priimčiau tą vaikiną“, – nusišypsos ji, žvilgtelėjusi į J. Lingį.
„Ne kokia kulinarė iš manęs“, – nusijuoks G. Žemaitė.
Kas laimės šį virtinių mūšį – ar Gerdos ryžtas, ar Jono rankų miklumas? Visą akimirką pamatykite straipsnio pradžioje.
