TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Virtinių fėja vadinama Neringa pažėrė kritikos Gerdai Žemaitei: į darbą jos tikrai nepriimtų

2025-10-14 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 19:25

Antradienio vakarą TV3 laidoje „Miestas ar kaimas“ virs tikros kulinarinės aistros. Dalyviai gaus neįprastą užduotį – per kelias minutes pagaminti tobulus virtinius! Tačiau įtampa ir juokas įsivyraus dar labiau, kai pasirodys ypatinga viešnia – „Virtienių“ restoranėlio fėja iš Joniškio Neringa Striugaitė. Ji ir įvertins dalyvių gabumus formuojant virtinius.

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vos tik pasirodžiusi prie virtuvinio stalo, N. Striugaitė duos patarimą.

„Pirmiausia turite nepanikuoti, suprasti, kad visi patiekalai nori meilės, kaip ir jūsų skrandis“, – sakys ji.

Vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė neslėps, kad jos „skrandis nori virtienių“, o iššūkio imtis teks dviems drąsuoliams – „TV Pagalbos“ gelbėtojai iš kaimo komandos Gerdai Žemaitei ir Jonui Lingiui – aludariui iš miesto komandos.

„Šaunuolė, Gerdute, nu ką tu? Eik tu, čia vienareikšmiškai mes laimėsim!“ – tikėdamasi pergalės drąsins N. Pareigytė-Rukaitienė.

Sulauks kritikos

Tačiau Vytautas Rumšas nebus toks tikras dėl „TV Pagalbos“ gelbėtojos sėkmės.

„Pažiūrėkite, kiek varškės išmėtė! O tešla tai... labai stora man atrodo“, – kritikuos V. Rumšas.

Kai ateis metas vertinimui, viskas spręsis pagal grožį ir techniką. „Virtienių“ fėja N. Striugaitė ilgai nesvarstys:

„Jeigu man reikėtų priimti į darbą virtienių raitytoją, aš priimčiau tą vaikiną“, – nusišypsos ji, žvilgtelėjusi į J. Lingį.

„Ne kokia kulinarė iš manęs“, – nusijuoks G. Žemaitė.

Kas laimės šį virtinių mūšį – ar Gerdos ryžtas, ar Jono rankų miklumas? Visą akimirką pamatykite straipsnio pradžioje.

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19:30 per TV3!

TIESIOGINĘ TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Miestas ar kaimas“.

