Turkijos žiniasklaida: algą didinanti „Fenerbahče“ laukia Jasikevičiaus verdikto

Dabar Turkijos žurnalistas Sercanas Hamzaoglu skelbia, jog savo pasiūlymą „Fenerbahče“ jau pateikė. Skaičiai neįvardinami, bet esą lietuviui siūloma didesnė alga, o sprendimą jis turi priimti artimiausių dienų metu.
„Esame labai patenkinti savo treneriu – tiek jo charakteriu, tiek kovingumu aikštėje, tiek tuo, kaip jis veikia žaidėjus ir sirgalius. Viskas dera idealiai. Su juo norime dirbti ilgus metus. Derybos tęsiasi, tiesiog dėl įtempto tvarkaraščio jos vyksta lėčiau. Tačiau jokių problemų nėra – tikiuosi, kad iki gruodžio viską užbaigsime“, – anksčiau sakė „Fenerbahče“ valdybos narys Cemas Ciritci.
Š.Jasikevičius „Fenerbahče“ treniruoja nuo 2023 metų, praeitą sezoną jis tapo Eurolygos čempionu.
Šiuo metu klubas Eurolygoje yra aštuntas (8/5).
🗣️Sercan Hamzaoğlu:— FF TV (@FFTVofficial) December 1, 2025
Jasikevicius mevcut bütçeyi devam ettirecek miyiz diyormuş
Hoca şunu diyor; eğer küçülmeye gitmeyeceksek ve sizde benimle aynı düşüncedeyseniz tabi ki konuşuruz
Saras'a zamlı maaş teklif yapılmış. Hoca birkaç gün içinde cevap verecek pic.twitter.com/3vpwkleayi https://t.co/cJ3vSQrl1z
