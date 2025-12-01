 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Turkijos žiniasklaida: algą didinanti „Fenerbahče“ laukia Jasikevičiaus verdikto

2025-12-01 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 19:00

Faktas, kad Stambulo „Fenerbahče“ komanda nori pratęsti sutartį su Šarūnu Jasikevičiumi, žinomas jau kurį laiką – apie tai kalbėjo ir klubo atstovai.

Š.Jasikevičius gali susieti ateitį su klubu (Scanpix nuotr.)

Faktas, kad Stambulo „Fenerbahče“ komanda nori pratęsti sutartį su Šarūnu Jasikevičiumi, žinomas jau kurį laiką – apie tai kalbėjo ir klubo atstovai.

REKLAMA
0

Dabar Turkijos žurnalistas Sercanas Hamzaoglu skelbia, jog savo pasiūlymą „Fenerbahče“ jau pateikė. Skaičiai neįvardinami, bet esą lietuviui siūloma didesnė alga, o sprendimą jis turi priimti artimiausių dienų metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esame labai patenkinti savo treneriu – tiek jo charakteriu, tiek kovingumu aikštėje, tiek tuo, kaip jis veikia žaidėjus ir sirgalius. Viskas dera idealiai. Su juo norime dirbti ilgus metus. Derybos tęsiasi, tiesiog dėl įtempto tvarkaraščio jos vyksta lėčiau. Tačiau jokių problemų nėra – tikiuosi, kad iki gruodžio viską užbaigsime“, – anksčiau sakė „Fenerbahče“ valdybos narys Cemas Ciritci.

REKLAMA
REKLAMA

Š.Jasikevičius „Fenerbahče“ treniruoja nuo 2023 metų, praeitą sezoną jis tapo Eurolygos čempionu.

REKLAMA

Šiuo metu klubas Eurolygoje yra aštuntas (8/5).

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų