Pultinevičius po triumfo Europos čempionate užjautė varžovą: „Man jo buvo gaila“

Savo titulą P. Pultinevičius užsitikrino simboliškai – lapkričio 24-ąją, paskutiniame ture, jis šventė 24-ąjį gimtadienį. Lemiamoje partijoje lietuvis įveikė šachmatų legendą – ukrainietį Vasilijų Ivančiuką (FIDE 2630), kuriam baigėsi žaidimui skirtas laikas. Ukrainietis kadaise buvo net 2-as FIDE reitinge. V. Ivančiukas yra daugkartinis šachmatų olimpiados čempionas, pasaulio greitųjų ir „žaibo“ šachmatų čempionas.
Chess can be pure pain — Ivanchuk loses on time in the final round when pressing to beat Pultinevicius and win the European Rapid Championship! https://t.co/hjMeeiBSR7 pic.twitter.com/ODt63o0kGGREKLAMAREKLAMA— chess24 (@chess24com) November 29, 2025
„Esu euforijoje. Mano veide to gal ir nesimato, bet viduje aš visas degu. Paskutinėje partijoje nežaidžiau gerai, bet man pasisekė, todėl esu labai laimingas“, – sakė P. Pultinevičius.
Lietuvis po lemiamos partijos užjautė V. Ivančiuką: „Man jo buvo gaila. Aš toje partijoje sunkiai tvarkiausi su įtampa, bet ką dabar galiu pasakyti? Man pasisekė, o jam – ne. Jau seniai svajojau apie Europos čempionato auksą ir pagaliau tai tapo realybe“.
P. Pultinevičius pažymėjo, kad ypatingai šiam čempionatui nesiruošė, o tam tikros turnyrinės praktikos įgijo Vokietijoje.
„Kas laukia toliau? Nežinau, visų pirma reikia nusiraminti. Dar laukia „žaibo“ turnyras, o tada žiūrėsime“, – šypsojosi lietuvis.
Sekmadienį vykęs „žabo“ turnyras P. Pultinevičiui nebuvo toks sėkmingas – lietuvis su 8,5 tšk. per 13 turų užėmė 53-ią vietą tarp 370 dalyvių. Žanas Nainys (7,5) buvo 92-as, Aleksandras Šalna (7,5) – 96-as, o kiti lietuviai į 100-uką nepateko. Nugalėjo olandas Jordenas van Foreestas (11), antras buvo ispanas Eduardo Iturrizaga Bonelli (10,5), o trečias – čekas Vojtechas Platas (10,5).
