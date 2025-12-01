 
Sportas > Kitas sportas

Pultinevičius po triumfo Europos čempionate užjautė varžovą: „Man jo buvo gaila“

2025-12-01 19:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 19:02

Lietuvos šachmatų didmeistris Paulius Pultinevičius (FIDE reitingas 2566) iškovojo įspūdingą pergalę – Prištinoje (Kosovas) jis tapo Europos greitųjų šachmatų čempionu. Marijampolietis per 11 turų surinko net 10 taškų, o artimiausius persekiotojus aplenkė visu tašku.

0

Savo titulą P. Pultinevičius užsitikrino simboliškai – lapkričio 24-ąją, paskutiniame ture, jis šventė 24-ąjį gimtadienį. Lemiamoje partijoje lietuvis įveikė šachmatų legendą – ukrainietį Vasilijų Ivančiuką (FIDE 2630), kuriam baigėsi žaidimui skirtas laikas. Ukrainietis kadaise buvo net 2-as FIDE reitinge. V. Ivančiukas yra daugkartinis šachmatų olimpiados čempionas, pasaulio greitųjų ir „žaibo“ šachmatų čempionas.

„Esu euforijoje. Mano veide to gal ir nesimato, bet viduje aš visas degu. Paskutinėje partijoje nežaidžiau gerai, bet man pasisekė, todėl esu labai laimingas“, – sakė P. Pultinevičius.

Lietuvis po lemiamos partijos užjautė V. Ivančiuką: „Man jo buvo gaila. Aš toje partijoje sunkiai tvarkiausi su įtampa, bet ką dabar galiu pasakyti? Man pasisekė, o jam – ne. Jau seniai svajojau apie Europos čempionato auksą ir pagaliau tai tapo realybe“.

P. Pultinevičius pažymėjo, kad ypatingai šiam čempionatui nesiruošė, o tam tikros turnyrinės praktikos įgijo Vokietijoje.

„Kas laukia toliau? Nežinau, visų pirma reikia nusiraminti. Dar laukia „žaibo“ turnyras, o tada žiūrėsime“, – šypsojosi lietuvis.

Sekmadienį vykęs „žabo“ turnyras P. Pultinevičiui nebuvo toks sėkmingas – lietuvis su 8,5 tšk. per 13 turų užėmė 53-ią vietą tarp 370 dalyvių. Žanas Nainys (7,5) buvo 92-as, Aleksandras Šalna (7,5) – 96-as, o kiti lietuviai į 100-uką nepateko. Nugalėjo olandas Jordenas van Foreestas (11), antras buvo ispanas Eduardo Iturrizaga Bonelli (10,5), o trečias – čekas Vojtechas Platas (10,5).

